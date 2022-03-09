Болезни сердца: 2 состояния кожи и суставов связаны с «высоким риском больного сердца»
Исследование показало, что у людей с псориатическим заболеванием чаще развиваются сердечные заболевания. Длительное воспаление внутри тела может повлиять на сердце и кровеносные сосуды. Это увеличивает риск сердечных заболеваний, инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний. Исследования также показывают, что это в основном относится к людям с умеренным или тяжелым псориатическим заболеванием.
Псориатическая болезнь – это аутоиммунное заболевание, поражающее кожу и суставы. Заболевание включает два состояния. Первый – это псориаз, который возникает, когда иммунная система вызывает воспаление на коже. Второй — псориатический артрит, который возникает, когда иммунная система вызывает воспаление в суставах.
Было высказано предположение, что повышенный уровень двух специфических маркеров в крови был связан с более высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.
В частности, сердечный высокочувствительный тропонин I (cTnI) и N-концевой натрийуретический пептид промозгового типа (NT-proBNP) были связаны с «случайными сердечно-сосудистыми событиями». Риск не зависел от «традиционных» факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, таких как высокий уровень холестерина и гипертония.
«Наше исследование дает новое представление о патофизиологии сердечно-сосудистых заболеваний при псориазе и псориатическом артрите, — говорит доктор Лихи Эдер, адъюнкт-профессор медицины Женского колледжа и Университета Торонто.
Однако автор объяснил, что тестирование на сердечные биомаркеры «не рекомендуется для стратификации риска бессимптомных пациентов с псориатическим заболеванием».
Заболевания сердца остаются ведущей причиной смертности у пациентов с псориатическим заболеванием. Вот почему дальнейшие исследования поощряют раннее выявление проблем с сердцем, а не только сосредоточение внимания на заболеваниях кожи и суставов.
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Лихи Эдер
Здоровье
Адъюнкт-профессор медицины Женского колледжа и Университета Торонто.
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