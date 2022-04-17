Статины могут вызвать «утечку кальция» из мышц — симптомы

«Лучше всего заниматься умеренно, чтобы избежать побочных эффектов приема статинов, связанных с мышцами», — заключил Абде.

По словамиспользование статинов вызывает «утечку кальция» из мышц.Фармацевт процитировал исследование. Согласно исследованию, статины вызывают спонтанную и нерегулярную утечку кальция из складских отсеков внутри мышечных клеток.В нормальных условиях скоординированное высвобождение кальция из этих запасов заставляет мышцы сокращаться. Исследователи предупреждают, что нерегулируемая утечка кальция может привести к повреждению мышечных клеток, что может привести к мышечной боли и слабости.Исследователи предположили, что у большинства людей мышечные клетки могут переносить эту утечку кальция. Однако у людей, уже предрасположенных из-за своих генов или образа жизни, утечка, вызванная статинами, может подавлять мышечные клетки, вызывая мышечную боль и слабость.Тем не менее,Исследователи показали, что умеренные физические нагрузки могут предотвратить изменения, которые приводят к утечке кальция, и могут быть эффективным способом для людей, принимающих статины, избежать мышечных симптомов.Ранее Медикфорум писал о продуктах, которые могут остановить рост волос.