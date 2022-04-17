Статины могут вызвать «утечку кальция» из мышц — симптомы
Статины снижают риск сердечных заболеваний, уменьшая выработку холестерина в печени. Препарат обычно рекомендуется, если изменения образа жизни не привели к достаточному контролю уровня холестерина. Несмотря на свои явные преимущества, статины могут вызывать побочные эффекты, хотя и редко.
По словам Хуссейна Абде, главного фармацевта компании Medicine Direct, использование статинов вызывает «утечку кальция» из мышц.
Фармацевт процитировал исследование. Согласно исследованию, статины вызывают спонтанную и нерегулярную утечку кальция из складских отсеков внутри мышечных клеток.
В нормальных условиях скоординированное высвобождение кальция из этих запасов заставляет мышцы сокращаться. Исследователи предупреждают, что нерегулируемая утечка кальция может привести к повреждению мышечных клеток, что может привести к мышечной боли и слабости.
Исследователи предположили, что у большинства людей мышечные клетки могут переносить эту утечку кальция. Однако у людей, уже предрасположенных из-за своих генов или образа жизни, утечка, вызванная статинами, может подавлять мышечные клетки, вызывая мышечную боль и слабость.
Тем не менее, «упражнения могут остановить изменения в организме, которые в первую очередь вызывают утечку кальция», — сказал Абех, ссылаясь на результаты исследования.
Исследователи показали, что умеренные физические нагрузки могут предотвратить изменения, которые приводят к утечке кальция, и могут быть эффективным способом для людей, принимающих статины, избежать мышечных симптомов.
«Лучше всего заниматься умеренно, чтобы избежать побочных эффектов приема статинов, связанных с мышцами», — заключил Абде.
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Хуссейна Абде
Здоровье
Главный врач-фармацевт компании Medicine Direct.
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