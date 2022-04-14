Диетолог Богданова назвала продукты, помогающие остановить выпадение волос

91 Фото: unsplash.com
уход за волосами

В некоторых случаях коррекция рациона помогает в решении такой проблемы как выпадение волос; в частности, врач-диетолог Зоя Богданова советует есть больше белка.

Выпадение волос может объясняться разными причинами, в том числе это может быть следствием нехватки питательных веществ, витаминов.

«Активное выпадение волос может быть признаком нехватки белка в повседневном питании, витаминов группы B, солнечного света и витамина D, а также полезных жиров, необходимых для усваивания витаминов», - заметила Богданова в своем комментарии изданию «АиФ».

Рассуждая о том, какие продукты помогают остановить выпадение волос, медик посоветовала есть продукты, богатые протеином, омега-3 ненасыщенными жирными кислотами.
  • Постная говядина.
  • Рыба.
  • Нежирное мясо птицы.
  • Бобовые: чечевица, горох.
  • Орехи, семечки.
  • Зеленые овощи.
  • Яйца.
  • Творог, йогрут.
  • Нерафинированные растительные масла.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каких случаях фрукты ведут к ожирению печени.
Зоя Богданова
Зоя Богданова
ЗОЖ
врач-диетолог, нутрициолог, психолог
Теги : выпадение волос, продукты для волос, Зоя Богданова