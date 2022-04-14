Диетолог Богданова назвала продукты, помогающие остановить выпадение волос
В некоторых случаях коррекция рациона помогает в решении такой проблемы как выпадение волос; в частности, врач-диетолог Зоя Богданова советует есть больше белка.
Выпадение волос может объясняться разными причинами, в том числе это может быть следствием нехватки питательных веществ, витаминов.
«Активное выпадение волос может быть признаком нехватки белка в повседневном питании, витаминов группы B, солнечного света и витамина D, а также полезных жиров, необходимых для усваивания витаминов», - заметила Богданова в своем комментарии изданию «АиФ».
Рассуждая о том, какие продукты помогают остановить выпадение волос, медик посоветовала есть продукты, богатые протеином, омега-3 ненасыщенными жирными кислотами.
- Постная говядина.
- Рыба.
- Нежирное мясо птицы.
- Бобовые: чечевица, горох.
- Орехи, семечки.
- Зеленые овощи.
- Яйца.
- Творог, йогрут.
- Нерафинированные растительные масла.
Зоя Богданова
ЗОЖ
врач-диетолог, нутрициолог, психолог
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