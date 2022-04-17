Доктор Уоттс объяснил можно ли пить чайный гриб каждый день
Хотя чайный гриб стал популярным относительно недавно, на самом деле он появился в северном Китае более 2000 лет назад, где быстро стал известен как «Эликсир долголетия» из-за глубокого воздействия, которое, как считалось, он оказал на здоровье и подавление болезней. Перенесемся на 2000 лет вперед, и теперь есть растущая база клинических данных, подтверждающих это убеждение.
Говорят, что компоненты, входящие в состав чайного гриба, способны положительно улучшить как наше физическое, так и психическое здоровье.
Доктор Сэм Уоттс, MCMA, ведущий консультант и основатель Mind Body Medical, сказал:
«Возможно, самая большая претензия чайного гриба к известности как тоника для здоровья заключается в том, что, как и все ферментированные продукты, он действует как мощный источник пробиотиков».
Пробиотики — это здоровые бактерии, которые населяют наш кишечник и улучшают здоровье нашего кишечного микробиома, который играет важную роль в общей работе вашей иммунной системы.
Хотя ферментированные продукты, такие как чайный гриб, могут помочь улучшить общее состояние здоровья, они также способны снижать факторы риска определенных заболеваний.
Доктор Сэм продолжил:
«Например, жизнь с высоким уровнем холестерина является известным фактором риска развития более серьезных сердечных заболеваний, и данные свидетельствуют о том, что чайный гриб может помочь снизить этот риск. В частности, клинические данные показали, что регулярное употребление чайного гриба способно вызывать клинически значимое снижение болезнетворного «плохого» холестерина ЛПНП, в то же время улучшая общий уровень здорового холестерина ЛПВП».
Плохое здоровье кишечника, ослабленный иммунитет и повышенное воспаление связаны с развитием таких состояний, как депрессия и тревога.
Можно ли пить чайный гриб каждый день?
Да, можно, но, как и практически с любой здоровой пищей, полезного всегда может быть слишком много — и это относится к чайному грибу. Поскольку это продукт, содержащий живые бактерии, рекомендуется сначала принимать его медленно, чтобы познакомить ваш организм с новым потреблением культур.
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Сэм Уоттс
Здоровье
Врач, ведущий консультант и основатель Mind Body Medical.
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