Доктор Уоттс объяснил можно ли пить чайный гриб каждый день

«Возможно, самая большая претензия чайного гриба к известности как тоника для здоровья заключается в том, что, как и все ферментированные продукты, он действует как мощный источник пробиотиков».

«Например, жизнь с высоким уровнем холестерина является известным фактором риска развития более серьезных сердечных заболеваний, и данные свидетельствуют о том, что чайный гриб может помочь снизить этот риск. В частности, клинические данные показали, что регулярное употребление чайного гриба способно вызывать клинически значимое снижение болезнетворного «плохого» холестерина ЛПНП, в то же время улучшая общий уровень здорового холестерина ЛПВП».

Можно ли пить чайный гриб каждый день?