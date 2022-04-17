Онкология: краска для волос увеличивает риск развития рака

«Очевидно, что краска для волос не представляет такого же риска, как курение», — сказал Алквист. «Но так много людей красят волосы, что цифры все еще значительны».





«Ингредиенты, которые, как мы видим, обычно связаны с повышенным риском развития рака, — это ароматические амины. Самый распространенный называется парафенилендиамин (PPD), хотя он может быть и под другими названиями в вашем списке ингредиентов, например, 1,4-диаминобензол и 1,4-фенилендиамин. Его распространенными производными являются пара-толуолдиамин (PTD) и более новое производное 2-метокси-метил-п-фенилендиамин (ME-PPD). Они также могут иметь разные имена».

Рак молочной железы

Неходжкинской лимфомы

Хронический лимфолейкоз

Множественная миелома

Используйте перчатки или защитный крем

Откройте окна, чтобы улучшить вентиляцию

Тщательно промойте волосы над ванной или душем

Не позволяйте продукту растекаться по всему телу, когда вы его удаляете

Никогда не оставляйте его на волосах дольше, как говорится в инструкции

Увеличивайте интервалы между окрашиванием волос