Онкология: краска для волос увеличивает риск развития рака
Безопасность краски для волос должна быть довольно простой, но она не такая черно-белая, как цвет волос, нанесенный на ваши корни, объяснила Милли Алквист, исследователь Lush и соавтор новой книги True Colors: Окрашивание волос для любопытных и осторожных.
«Очевидно, что краска для волос не представляет такого же риска, как курение», — сказал Алквист. «Но так много людей красят волосы, что цифры все еще значительны».
Когда мы говорим о красках для волос и раке, все сводится к повышенному риску, а не к причинно-следственной связи. А подозреваемые — любые перманентные краски для волос, которые вы берете с полки в любимом магазине.
«Ингредиенты, которые, как мы видим, обычно связаны с повышенным риском развития рака, — это ароматические амины. Самый распространенный называется парафенилендиамин (PPD), хотя он может быть и под другими названиями в вашем списке ингредиентов, например, 1,4-диаминобензол и 1,4-фенилендиамин. Его распространенными производными являются пара-толуолдиамин (PTD) и более новое производное 2-метокси-метил-п-фенилендиамин (ME-PPD). Они также могут иметь разные имена».
Для сравнения, перманентные краски для волос составляют около 80 процентов мирового рынка красок для волос, и около 70 процентов из них содержат PPD.
Исследования показали, что личное использование краски для волос связано с повышенным риском развития этих видов рака:
- Рак молочной железы
- Неходжкинской лимфомы
- Хронический лимфолейкоз
- Множественная миелома
- Используйте перчатки или защитный крем
- Откройте окна, чтобы улучшить вентиляцию
- Тщательно промойте волосы над ванной или душем
- Не позволяйте продукту растекаться по всему телу, когда вы его удаляете
- Никогда не оставляйте его на волосах дольше, как говорится в инструкции
- Увеличивайте интервалы между окрашиванием волос
Милли Алквист
Здоровье
Исследователь Lush и соавтор новой книги True Colors: Окрашивание волос для любопытных и осторожных.
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