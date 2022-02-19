Кардиолог назвал «неожиданные области», где могут появиться признаки высокого холестерина
Возможно, худшим аспектом высокого уровня холестерина является то, что, хотя он не вызывает многих симптомов, он может повысить риск серьезных проблем со здоровьем. От болезни сердца до инсульта воскообразное вещество может блокировать кровеносные сосуды, что приводит к этим состояниям. Вот «неожиданные области», которые могут указывать на высокие уровни.
Несмотря на то, что ваше тело нуждается в некотором количестве холестерина для нормального функционирования, не весь холестерин полезен.
«Плохой» холестерин, также известный как холестерин ЛПНП, является коварной частью, которая может привести к проблемам со здоровьем.
Места, где вы можете обнаружить «чрезвычайно высокие» уровни, — это ваши локти, ахиллово сухожилие и глаза.
Доктор Люк Лаффин, кардиолог:
«Если у вас чрезвычайно высокий уровень холестерина, физические симптомы будут другими. Мы можем увидеть отложения холестерина в некоторых неожиданных местах, таких как локти или ахиллово сухожилие. Особенно у молодых людей вы можете увидеть накопление холестерина или отложения в глазах, если уровень высокий».
Отложения холестерина на локтях
Поражения на коже, содержащие холестерин и жиры, также называются ксантомами.
Они могут проявляться в виде воскообразных желтоватых бугорков или бугорков вокруг локтей, коленей и суставов пальцев. Ксантомы образуются, когда на сухожилиях под кожей образуются избыточные отложения холестерина.
Ахилловы сухожилия
Опухшие или болезненные ахилловы сухожилия также известны как ксантомы сухожилий. Слишком много холестерина в сухожилиях может привести к их увеличению и вызвать боль, когда вы носите обувь.
Отложения в глазах
Эти отложения холестерина могут проявляться в виде неровных желтоватых участков во внутренних уголках глаз, вокруг глаз или на веках. Эти мягкие, желтые, жировые отложения также называются ксантелазмами. И они образуются под кожей.
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Люк Лаффин
Здоровье
Врач-кардиолог в Клинике Кливленда.
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