Кардиолог назвал «неожиданные области», где могут появиться признаки высокого холестерина

«Если у вас чрезвычайно высокий уровень холестерина, физические симптомы будут другими. Мы можем увидеть отложения холестерина в некоторых неожиданных местах, таких как локти или ахиллово сухожилие. Особенно у молодых людей вы можете увидеть накопление холестерина или отложения в глазах, если уровень высокий».

Отложения холестерина на локтях

Ахилловы сухожилия

Отложения в глазах