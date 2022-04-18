Слабоумие: 4 продукта, связанные с «ухудшением мыслительных навыков»
Деменция — общий термин для обозначения симптомов, связанных с упадком мозга, — в ближайшие десятилетия будет усиливаться по мере того, как все большее число британцев вступит в пожилой возраст. Системы здравоохранения готовятся к кризису, но его последствия еще можно смягчить.
Текущие исследования проливают свет на роль, которую диета играет в ухудшении работы мозга. По словам доктора Мишель Лучано из Эдинбургского университета, если вы хотите поддерживать свой мозг в хорошей форме, вам следует ограничить потребление насыщенных жиров. Насыщенные жиры, которые обычно являются твердыми при комнатной температуре, связаны с плохим исходом сердечно-сосудистой системы, а то, что плохо для сердца, неизменно плохо для мозга.
Выделив некоторые из самых опасных продуктов, таких как сливочное масло, пальмовое масло, молочные продукты и мясо, доктор Лусиана объяснила, как насыщенные жиры могут подорвать здоровье мозга. Потребление насыщенных жиров «связано с ухудшением мыслительных навыков в пожилом возрасте».
Что говорят доказательства
Исследователи обнаружили, что люди с более высоким уровнем насыщенных жиров в крови более склонны к развитию слабоумия, включая болезнь Альцгеймера — наиболее распространенный тип.
Группа ученых во главе с доктором Майкеном Дженсеном и доктором Маньей Кох, работающими в Гарвардской школе общественного здравоохранения им. Т. Х. Чана, искала 45 различных типов жировых частиц, которые могли циркулировать в крови 1252 пожилых людей, 498 из которых Развилась деменция примерно через пять лет после забора крови.
Люди с более высоким уровнем насыщенных жиров в крови с большей вероятностью будут испытывать когнитивные нарушения и заболевать болезнью Альцгеймера, чем люди с более высоким уровнем линолевой кислоты — полиненасыщенной жирной кислоты омега-6. содержится во многих растительных маслах.
Ранее Медикфорум писал о том, что сладости могут вызвать рак.
Мишель Лучано
Здоровье
Врач и исследователь из Эдинбургского университета.
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