Врач Гинзбург назвал сладости в числе продуктов, способных вызывать рак

«почти две трети всех онкологических заболеваний напрямую связаны с неправильным питанием, и особенно опасным является регулярное употребление сладостей, включая мед и шоколад».

«Несбалансированный рацион, в котором преобладают вредные продукты, грозит не только онкологией, но и другими, не менее опасными для жизни заболеваниями», - констатирует доктор медицинских наук.