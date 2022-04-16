Врач Гинзбург назвал сладости в числе продуктов, способных вызывать рак
В интервью врача-диетолога Михаила Гинзбурга кондитерские изделия, постоянно присутствующие в рационе человека, были названы одним из провоцирующих факторов развития рака.
Называя сладости в числе продуктов, способных вызывать рак, Гинзбург отметил, что
«почти две трети всех онкологических заболеваний напрямую связаны с неправильным питанием, и особенно опасным является регулярное употребление сладостей, включая мед и шоколад».
Медик уточнил, что регулярное употребление сладостей, кондитерских изделий и в целом быстрых углеводов способствует воспалению, которое может возникать в связи с повышением содержания глюкозы в крови. Такое воспаление может стать пусковым механизмом злокачественных опухолей кишечника, молочных желез, тела матки.
Также в числе продуктов, способных вызывать рак, врач Михаил Гинзбург назвал пищевые источники трансжиров, которыми могут быть фастфуд, жареная, жирная пища. Кроме того, риск возникновения рака повышается, когда человек употребляет много красного мяса, включая продукты его переработки – колбасу, сосиски, тушенку, паштеты. Ученый призвал не есть такую пищу каждый день, тем боле по несколько раз в день.
«Несбалансированный рацион, в котором преобладают вредные продукты, грозит не только онкологией, но и другими, не менее опасными для жизни заболеваниями», - констатирует доктор медицинских наук.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что людям с нездоровыми почками медики советуют отказаться от употребления бананов.
Михаил Гинзбург
ЗОЖ
врач-диетолог, доктор медицинских наук
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