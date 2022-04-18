Насколько опасна бессонница: 4 вида рака могут возникать как последствие недосыпа

«Бессонница связана с высоким кровяным давлением, прогрессированием нейродегенеративных патологий, таких как болезнь Альцгеймера. Со временем плохой сон также может способствовать появлению нездоровых привычек, которые могут повредить сердцу, включая высокий уровень стресса, меньшую мотивацию к физической активности и выбор нездоровой пищи».

Ученые продолжают изучать влияние хронического недосыпания на человеческий организм и конкретно связь бессонницы и склонности к раковым заболеваниям. На сегодняшний день результаты их поисков говорят, что бессонница может быть связана с развитием четырех типов рака.Специалисты платформы здоровья Sleep Advisor отмечают, что речь идет прежде всего об опасности хронического недосыпания. По словам экспертов, обычно тело человека за ночь циклически проходит через легкий, глубокий и быстрый сон, и каждый из этапов очень важен. Нарушения сна, как правило, ассоциируются с пропуском каких-то этапов или их недостаточной продолжительностью – последствием этого могут стать физические, эмоциональные, когнитивные проблемы (включая те, что повышают риск развития рака).Что касается роли бессонница в развитии рака, исследователи полагают, что систематический недосып может содействовать хроническому воспалению, резистентности к инсулину, снижению уровня мелатонина в организме и чрезмерной выработке кортизола. Данные факторы определенным образом влияют на риски возникновения опухолей. Например, обсервационное исследование с участием более 75 000 женщин в постменопаузе обнаружило, что слишком короткий сон (менее пяти часов) увеличивает риск рака толстой кишки.Еще один вид рака, риск которого повышен у пациентов с бессонницей – это опухоли щитовидной железы. В целом исследователи Школы медицины Джонса Хопкинса, связывают наличие бессонницы с четырьмя типами рака. Помимо двух вышеназванных, последствиями недосыпа, по их мнению, могут быть рак молочной железы и рак предстательной железы.Ученые подчеркивают, что существуют различные причины бессонницы, и важным шагом в преодолении этой проблемы является выявление того, что именно нарушает сон.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что при заболевании раком могут возникать определенные виды отеков