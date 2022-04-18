Медиками названы три основных симптома рака кишечника

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боль в животе

При возникновении рака кишечника время его обнаружения влияет на шансы человека излечиться: чем раньше это происходит, тем эти шансы выше.

Медики из Bowel Cancer UK напомнили, что в большинстве случаев рака вероятность излечения  человека зависит от того, насколько далеко распространилась опухоль к моменту постановки диагноза. Рак кишечника в этом плане не исключение. Если возникшая опухоль ограничивается только кишечником, операция обычно способна полностью удалить ее.

«Чем раньше обнаружен рак кишечника, тем выше шансы на успешное лечение. Обращайтесь к терапевту, если считаете, что у вас были какие-либо симптомы рака кишечника в течение трех недель или более».

Каковы три основных симптома рака кишечника?

О том, что пациенты с колоректальным раком часто замечают следующие симптомы, информирует служба здравоохранения NHS.
  • Кровь в фекалиях: ее появление в стуле может происходить без видимой причины или же наряду с этим происходят изменения в работе кишечника.
  • Меняющиеся привычки кишечника: человек может замечать, что стал чаще посещать туалет или же что его стул стал более жидким.
  • Дискомфорт в животе: может ощущаться постоянная боль внизу живота, вздутие или дискомфорт – причем эти неблагополучные симптомы всегда вызываются едой. Также у человека может исчезать аппетит или он худеет.
Медики подчеркивают, что названные симптомы не обязательно указывают на раковую опухоль, они могут ощущаться и при менее серьезных нарушениях, чем рак кишечника. В то же время каждый из таких симптомов заслуживает того, чтобы его проверил врач. Самая большая ошибка – тянут с обращением к врачу, если возникшие изменения в состоянии организма приняли стойкий характер.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, каким видам рака бывают подвержены люди, страдающие бессонницей.

Bowel Cancer UK

Здоровье

ведущая благотворительная организация Великобритании по борьбе с раком кишечника

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