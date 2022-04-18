Медиками названы три основных симптома рака кишечника
При возникновении рака кишечника время его обнаружения влияет на шансы человека излечиться: чем раньше это происходит, тем эти шансы выше.
Медики из Bowel Cancer UK напомнили, что в большинстве случаев рака вероятность излечения человека зависит от того, насколько далеко распространилась опухоль к моменту постановки диагноза. Рак кишечника в этом плане не исключение. Если возникшая опухоль ограничивается только кишечником, операция обычно способна полностью удалить ее.
«Чем раньше обнаружен рак кишечника, тем выше шансы на успешное лечение. Обращайтесь к терапевту, если считаете, что у вас были какие-либо симптомы рака кишечника в течение трех недель или более».
Каковы три основных симптома рака кишечника?
О том, что пациенты с колоректальным раком часто замечают следующие симптомы, информирует служба здравоохранения NHS.
- Кровь в фекалиях: ее появление в стуле может происходить без видимой причины или же наряду с этим происходят изменения в работе кишечника.
- Меняющиеся привычки кишечника: человек может замечать, что стал чаще посещать туалет или же что его стул стал более жидким.
- Дискомфорт в животе: может ощущаться постоянная боль внизу живота, вздутие или дискомфорт – причем эти неблагополучные симптомы всегда вызываются едой. Также у человека может исчезать аппетит или он худеет.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, каким видам рака бывают подвержены люди, страдающие бессонницей.
Bowel Cancer UK
Здоровье
ведущая благотворительная организация Великобритании по борьбе с раком кишечника
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