Медиками названы три основных симптома рака кишечника

«Чем раньше обнаружен рак кишечника, тем выше шансы на успешное лечение. Обращайтесь к терапевту, если считаете, что у вас были какие-либо симптомы рака кишечника в течение трех недель или более».

Кровь в фекалиях: ее появление в стуле может происходить без видимой причины или же наряду с этим происходят изменения в работе кишечника.

Меняющиеся привычки кишечника: человек может замечать, что стал чаще посещать туалет или же что его стул стал более жидким.

Дискомфорт в животе: может ощущаться постоянная боль внизу живота, вздутие или дискомфорт – причем эти неблагополучные симптомы всегда вызываются едой. Также у человека может исчезать аппетит или он худеет.