Чем опасен длительный прием слабительных?
К британскому доктору Элли Кэннон обратилась пациентка, которая из-за своего хронического состояния в течение двух лет принимает слабительные. Она беспокоится, что столь длительное использование таких сильных лекарств может нанести вред организму.
Запор - это распространенная проблема, и цель слабительных как раз в облегчении вашего состояния и нормализации работы кишечника. Существуют различные типы этих лекарств, какие-то из них увеличивают количество воды в кишечнике. Другие стимулируют кишечные мышцы, а имеются также слабительные с растворимыми волокнами, которые задерживают за жидкость внутри стула, чтобы он становился более подвижным.
Какие из этих слабительных оказывают наилучший эффект, зависит от каждого конкретного человека и от разных факторов вроде количества употребляемой ежедневно воды и причин запора. Однако хронический запор - это всегда повод для встречи с врачом, так как любые кардинальные изменения в работе кишечника свидетельствуют о серьезных болезнях. Слабительные обычно не рекомендуют для длительного исследования, поскольку они серьезно нарушают баланс жидкости в организме, могут спровоцировать диарею и блокаду кишечника.
Обычно советуют отказываться от слабительных постепенно в течение одного-двух месяцев. Но если при каком-то хроническом состоянии у человека развивается длительный запор, или это связано с приёмом других лекарств, то без слабительных не обойтись. В этом случае вам необходимо пить как можно больше воды и употреблять фрукты, а также не забывать про физические нагрузки, поскольку они способствуют подвижности каловых масс в кишечнике. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Элли Кэннон
Здоровье
штатный врач-консультант изданий Mail on Sunday и Mailonline
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