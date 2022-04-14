Ваш холестерин повышен? Врачи советуют не отказываться от жиров, но есть их правильно
При повышенном холестерине многие стараются избегать жиров в питании, но это неправильно – врачи советуют употреблять данный продукт в разумных пределах.
Специалисты Британской диабетической ассоциации (BDA) выступили с заявлением о том, что
«для снижения высокого уровня холестерина не нужно полностью избегать жиров».
Эксперты отмечают, что жиры являются важной частью рациона и физиологически необходимы организму для поддержания активных здоровых функций – в частности, жирная еда дает энергию и помогает нашему телу усваивать витамины. Тем не менее, медики подчеркивают, что людям, склонным к повышенному холестерину, нужно стремиться к сокращению продуктов, богатых насыщенным жиром, – их следует чаще заменять продуктами, содержащими ненасыщенные жиры.
С точки зрения диетологии, насыщенные жиры должны составлять менее10 процентами калорий, получаемых с пищей ежедневно. Американская кардиологическая ассоциация (AHA) рекомендует более низку цифру – 7 процентов от дневной нормы калорий. AHA объясняет это тем, что насыщенные жиры имеют тенденцию повышать уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) в крови – это так называемый «плохой» холестерин, накопление которого способствует развитию атеросклероза и грозит развитием сердечно-сосудистых заболеваний.Эксперты организации считают, что большинство людей едят слишком много насыщенных жиров. Вот их мнение.
- Мужчинам не следует употреблять более 30 граммов насыщенных жиров в день.
- Женщинам не следует употреблять более 20 граммов насыщенных жиров в день.
«Исследования показывают, что употребление в пищу продуктов, богатых ненасыщенными жирами, вместо насыщенных жиров, способствует снижению уровня холестерина в крови, что также снижает риски сердечного приступа и инсульта».
В частности, пользу сердцу приносят ненасыщенные жирные кислоты омега-3 – благодаря их потреблению кровь становится менее густой, несколько снижается кровяное давление, улучшаются показатели сердцебиения.
Где содержатся ненасыщенные жиры: жирная рыба, орехи и семечки, растительные масла.
Также врачи советуют не злоупотреблять траснжирами. Этот тип жиров содержится в мясе и молочных продуктах, некоторых рафинированных растительных маслах. Как и насыщенные жиры, трансжиры могут повышать уровень «плохого» холестерина в крови. Медики рекомендуют взрослым людям употреблять не более 5 граммов трансжиров в день.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что омега-3 могут действовать на сердце подобно лекарству.
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