Ваш холестерин повышен? Врачи советуют не отказываться от жиров, но есть их правильно

«для снижения высокого уровня холестерина не нужно полностью избегать жиров».

Мужчинам не следует употреблять более 30 граммов насыщенных жиров в день.

Женщинам не следует употреблять более 20 граммов насыщенных жиров в день.

«Исследования показывают, что употребление в пищу продуктов, богатых ненасыщенными жирами, вместо насыщенных жиров, способствует снижению уровня холестерина в крови, что также снижает риски сердечного приступа и инсульта».