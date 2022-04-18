Болезнь Альцгеймера: количество друзей и родственников влияет на риск слабоумия

Ухудшение зрения

Социальная изоляция

Беспокойство

Импульсивное поведение

Паранойя

«Люди с высоким уровнем амилоида, люди с высоким риском развития болезни Альцгеймера, в 7,5 раз чаще чувствуют себя одинокими, чем не одинокими», — говорит ведущий исследователь исследования, доктор Нэнси Донован, Директор Центра исследования и лечения болезни Альцгеймера в больнице Brigham and Women's Hospital в Бостоне.