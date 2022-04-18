Болезнь Альцгеймера: количество друзей и родственников влияет на риск слабоумия
Болезнь Альцгеймера — это тип слабоумия, который влияет на память, мышление и поведение. Симптомы в конечном итоге становятся достаточно серьезными, чтобы мешать повседневным задачам и влиять на жизнь человека и окружающих его людей. Социальная изоляция рассматривалась как ранний признак заболевания и как возможная причина.
Редкие симптомы, которые могут быть ранним предупреждением, включают:
- Ухудшение зрения
- Социальная изоляция
- Беспокойство
- Импульсивное поведение
- Паранойя
«Люди с высоким уровнем амилоида, люди с высоким риском развития болезни Альцгеймера, в 7,5 раз чаще чувствуют себя одинокими, чем не одинокими», — говорит ведущий исследователь исследования, доктор Нэнси Донован, Директор Центра исследования и лечения болезни Альцгеймера в больнице Brigham and Women's Hospital в Бостоне.
Отказ от общественных мероприятий может указывать на ранние признаки болезни. Исследования давно показали, что люди, которые остаются социально активными, менее склонны к развитию деменции, добавила Донован.
По данным Национального института здравоохранения США, мозговые бляшки, образованные из липких амилоидных белков, являются отличительной чертой болезни Альцгеймера, наиболее распространенной причины деменции. Эти бляшки образуются в промежутках между нервными клетками головного мозга у пациентов с болезнью Альцгеймера, хотя их связь с болезнью в настоящее время до конца не изучена.
Люди, которые неожиданно оказались одинокими из-за смерти супруга или партнера, разлуки с друзьями или семьей, выхода на пенсию, потери мобильности и отсутствия транспорта, подвергаются особому риску.
Ранее Медикфорум писал о вреде сладостей.
Нэнси Донован
Здоровье
Врач, директор Центра исследования и лечения болезни Альцгеймера в больнице Brigham and Women's Hospital в Бостоне
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