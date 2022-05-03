Как сохранить зубы во время беременности?

«Ошибочно считать, что период ожидания малыша — повод отложить вопрос с зубами на потом. Если беременность уже наступила, все кариесы, пульпиты, хронические воспаления лечить можно и нужно во втором триместре беременности: сообщите о своём положении врачу, он подберёт для вас анестезию», — говорит эксперт.

Рожавшие женщины знают, как страдают во время вынашивания ребенка зубы. Мало кому удается пережить беременность без потерь. ⠀Также в обязательном порядке нужно проводить профессиональную чистку — два, а лучше три раза за время беременности.⠀Не бойтесь, процедура никак не навредит малышу.В этот период наши зубы нуждаются в особенном уходе, а профессиональная чистка поможет избавиться от налёта, предупредить воспаления и гингивит.Во время токсикоза переходите на фторидсодержащие зубные пасты. Они помогут укрепить эмаль, защитят ее от «агрессивных» кислот, выбрасывающихся в ротовую полость во время приступов тошноты.Не забываем про витаминные комплексы для зубов, особое внимание уделите жирорастворимым, они помогут усвоиться кальцию.Однако следует помнить, что о здоровье зубов нужно заботиться всегда, а не только во время беременности. Это залог красивой улыбки и крепких зубов.