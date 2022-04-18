У каждого американского ребёнка на руках обнаружили никотин
Почти каждый ребёнок из США имеет следы никотина на своих руках. Они обнаружены даже у тех, в чьих домах никто не курит.
Исследователи из Университета Сан-Диего изучили руки американских детей и обнаружили, что почти на всех имеются следы никотина. Более всего их поразил тот факт, что табак был обнаружен даже на руках тех детей, в семьях которых никто не курит. 96% юных американцев продемонстрировали те или иные следы никотина на руках, причём в равных пропорциях - как те, кто имел курящих родственников в доме, так и те, кто их не имел.
Авторы исследования подчеркивают, что дети регулярно подвергаются воздействию некоторых количеств вызывающего сильную зависимость, довольно опасного для здоровья компонента, и в некоторых случаях они даже носят его на своём теле. Никотин оказывается на руках, которыми дети прикасаются к разного рода поверхностям в доме и в других помещениях, либо на улице.
А с учётом того, что дети очень часто дотрагиваются до своего лица и рта, то никотин оказывается и внутри их организма. Там он представляет огромный риск для развивающихся органов и всё ещё незрелой иммунной системы. Это тревожный звоночек для всех взрослых, которым нужно с повышенной ответственностью относиться к разным субстанциям, находящимся на поверхности домашних предметов. Значит, уборку в доме нужно проводить почаще. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Калифорнийский университет Сан-Диего
Здоровье
публичный научно-исследовательский университет, расположенный в районе Ла-Хойя, Сан-Диего в штате Калифорния
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