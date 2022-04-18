Эксперт перечислила 5 шагов на пути к избавлению от аллергии

«К любой аллергии нужен индивидуальный подход. Но он обязательно должен включать в себя пять шагов. Первый и самый главный — это чистое и безопасное питание с отслеживанием реакций на те или иные продукты. Нужно убрать из рациона агрессивные белки и снизить токсичные вещества в повседневной жизни», — говорит доктор.

От аллергии в современном мире страдают и взрослые, и дети. Единого подхода к лечению заболевания нет, кто-то использует гормональные препараты, кто-то антигистаминные. Увы, эти подходы избавляют только от симптомов, но не от причины аллергии.Второе важное условие — решить проблемы с ЖКТ. Здесь имеем дело с желчным, печенью, поджелудочной железой. Также нужно избавиться от патогенной флоры, в том числе вылечить паразитоз и кандидоз. Химия не поможет победить паразитов навсегда. Необходимо в корне менять пищевое поведение.Третий шаг на пути к жизни без аллергии — забота о митохондрииях (это клетки, которые генерирует в нашем организме энергию). Отсюда же вытекает следующий шаг — поддержка иммунной системы.И пятое правило, которое важно для избавления от всех болезней, а не только от аллергии, — очищение лимфы. С грязной лимфой победить аллергию не получится.