Аллерголог рассказала о вреде антигистаминных препаратов
Аллерголог-нутрициолог Анна Полякова рассказала о побочных эффектах при приеме антигистаминных препаратов. Чем же тогда лечить аллергию?
Заложенность носа, отек, зуд, укусы насекомых… Первое, что принимают многие при возникших симптомах аллергии, — это антигистаминные препараты. Между тем, у них есть масса побочных эффектов.
«Мы привыкли „лечить“ аллергию таблетками. Но в большинстве случаев они лишь быстро купируют симптомы, не принося организму никакой пользы, кроме кратковременного облегчения и вовсе не решая истинной проблемы», — отмечает эксперт.⠀
Все препараты этой группы оказывают на наш организм очень сильное седативное влияние. Но это не главная из побочек. Антигистамины могут стать причиной сухости слизистых оболочек, головной боли, сонливости и даже аритмии.
Также важно знать, что все медикаменты от аллергических реакций влияют на почки и печень, серьезно нагружая их. В перспективе, при частом употреблении, это чревато тем, что организм просто перестанет реагировать на антигистаминные средства.
Эксперт обращает внимание, что любая аллергическая реакция — это симптом, звоночек, с помощью которого организм дает сигнал, что что-то пошло не так.
Чаще всего аллергия говорит о том, что лимфатическая и кровеносная системы не справляются с интоксикацией организма. Поэтому они начинают выводить токсины наружу — через кожу.
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Принимая антигистамины, мы блокируем всего лишь симптом, заглушая его на время. А главная причина аллергии в этот момент остается не просто не устраненной, а даже не выясненной. В крайнем случае можно принять антигистаминный препарат, но гораздо эффективнее выяснить и убрать первопричину аллергии.
Анна Полякова
Здоровье
Аллерголог, нутрициолог
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