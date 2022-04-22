Аллерголог рассказала о вреде антигистаминных препаратов





«Мы привыкли „лечить“ аллергию таблетками. Но в большинстве случаев они лишь быстро купируют симптомы, не принося организму никакой пользы, кроме кратковременного облегчения и вовсе не решая истинной проблемы», — отмечает эксперт.

Заложенность носа, отек, зуд, укусы насекомых… Первое, что принимают многие при возникших симптомах аллергии, — это антигистаминные препараты. Между тем, у них есть масса побочных эффектов.Все препараты этой группы оказывают на наш организм очень сильное седативное влияние. Но это не главная из побочек. Антигистамины могут стать причиной сухости слизистых оболочек, головной боли, сонливости и даже аритмии.Также важно знать, что все медикаменты от аллергических реакций влияют на почки и печень, серьезно нагружая их. В перспективе, при частом употреблении, это чревато тем, что организм просто перестанет реагировать на антигистаминные средства.Эксперт обращает внимание, что любая аллергическая реакция — это симптом, звоночек, с помощью которого организм дает сигнал, что что-то пошло не так.Чаще всего аллергия говорит о том, что лимфатическая и кровеносная системы не справляются с интоксикацией организма. Поэтому они начинают выводить токсины наружу — через кожу.Принимая антигистамины, мы блокируем всего лишь симптом, заглушая его на время. А главная причина аллергии в этот момент остается не просто не устраненной, а даже не выясненной. В крайнем случае можно принять антигистаминный препарат, но гораздо эффективнее выяснить и убрать первопричину аллергии.