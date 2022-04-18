Кардиолог назвал самую опасную позу для спящего человека

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сон на боку

По мнению кардиолога Валерия Садового, наиболее безопасной с точки зрения возможных рисков для здоровья является поза для сна на спине.

Сон приносит огромную пользу здоровью, позволяет «перезагружаться» нашему головному мозгу, однако далеко не каждую позу у спящего человека врачи оценивают со знаком «плюс». В своем интервью кардиолог Валерий Садовой назвал самую опасную из них. В частности, говорит врач, для здоровья наиболее вредно спать в сидячем положении.

«Самой опасной является поза «сидя»: она увеличивает внутрибрюшное давление, плохо влияет на сердце, может способствовать возникновению отеков, что чревато расширением вен и развитием тромбоза», - объяснил медик.

Также врач критически высказался о позах «на боку» и «на животе»:
  • Сон в позе на боку вреден для позвоночника.
  • Сон в положении на животе ведет к повышению внутрибрюшного давления.
Садовой сказал о том, что для здоровья безопаснее всего спать в положении на спине.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что бессонница может быть симптомом возникшего у человека тревожного состояния, с которым следует обращаться к врачу.
Валерий Садовой
Валерий Садовой
Здоровье
главный внештатный кардиолог Минздрава Крыма
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