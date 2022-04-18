Кардиолог назвал самую опасную позу для спящего человека

«Самой опасной является поза «сидя»: она увеличивает внутрибрюшное давление, плохо влияет на сердце, может способствовать возникновению отеков, что чревато расширением вен и развитием тромбоза», - объяснил медик.

Сон в позе на боку вреден для позвоночника.

Сон в положении на животе ведет к повышению внутрибрюшного давления.