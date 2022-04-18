С тревожностью нужно обращаться к врачам: психиатр назвал симптомы

«Тревожное состояние так или иначе будет искать себе выход либо в повышенной раздражительности и конфликтности, либо в обострении других заболеваний, напрямую не связанных с нервной системой», - поделился в интервью врач-психиатр.

«Проявляются симптомы, которые ранее были не свойственны человеку», - заметил медик.