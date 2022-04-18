С тревожностью нужно обращаться к врачам: психиатр назвал симптомы
Если человек становится подвержен повышенной тревожности, ему следует обратиться за медицинской помощью, убежден психиатр Руслан Исаев.
Психиатр рассказал, что при развитии тревожности проблема не сразу становится очевидна. К тому же многие люди стараются скрывать происходящие с ними изменения. Однако полностью контролировать нарушение не получится, и оно может проявляться в виде симптомов, не ассоциированных с психикой.
«Тревожное состояние так или иначе будет искать себе выход либо в повышенной раздражительности и конфликтности, либо в обострении других заболеваний, напрямую не связанных с нервной системой», - поделился в интервью врач-психиатр.
Исаев уточнил, какие изменения в состоянии человека могут говорить о его склонности к тревоге.
«Проявляются симптомы, которые ранее были не свойственны человеку», - заметил медик.
Руслан Исаев посоветовал обращать внимание на возникшую стойкую бессонницу, изменившийся аппетит (он может пропадать или, наоборот, становится неконтролируемым), восприятие всего происходящего исключительно в негативном ключе, повышенную конфликтность. Если у человека имеются хронические болезни и нарушения (например, с сердцем или пищеварением), то на фоне тревожности эти патологии могут обостряться.
Ранее портал MedikForum.ru писал о возможном весной ухудшении самочувствия из-за перепадов погоды.
Руслан Исаев
Здоровье
врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук
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