Анемия: как правильно выводить организм из железо-дефицитного состояния?

«К решению этой проблемы нужно подходить комплексно. Железо никогда не пьется без смены питания и восстановления кишечника. При воспалении оно вообще противопоказано. При кандидозе, избыточном бактериальном росте приём железа только раскормит патогенную флору», — комментирует эксперт.

О дефиците железа и связанных с этим последствиях сегодня говорят многие. Однако как восполнить этот дефицит. Ведь просто пить препараты железа — далеко не всегда эффективно. Важно, чтобы оно усваивалось.Одно из самых важных условий — соблюдение безглютеновой диеты, исключение сахара и молочных продуктов. Следующий шаг — восстановление слизистых кишечника, нормализация кислотности.Дело в том, что ферритин — это белковая структура. И заставить его уровень повышаться без белка не получится. А усвоение белков возможно только при здоровой кислотности желудка. Показатель общего белка в анализах должен равняться 75 и выше.Следом необходимо наладить функционирование желчного, запустить отток желчи. При нехватке базовых элементов, витамина Д, С, цинка, меди, витаминов группы В, железо тоже не будет усваиваться, сколько бы вы его не принимали.Процесс восстановления не быстрый. Чтобы привести в норму работу кишечника, потребуется не менее трех месяцев, восстановление железо-дефицитных состояний занимает около года. Следуя всем выше перечисленным рекомендациям, можно вылечить анемию, не прибегая к приему лекарственных средств.