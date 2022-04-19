Как проверить качество омеги? Лайфхак от нутрициолога

«Запомните, что качественная омега-3 не может стоить дешево. Но и высокая цена не является залогом качества. Один из самых простых способов понять, хорошая ли у вас добавка: проколоть капсулу, выдавить содержимое и проверить запах», — делится лайфхаком эксперт.

В последнее время омега-3 стала очень популярной. Ее пьют буквально для профилактики всех болезней, а еще для красоты и здоровья кожи, волос и ногтей.Естественно, что повышенный спрос родил множество предложений, увы, не всегда качественных. Как не нарваться на подделку и не заплатить за нее цену оригинала?У качественной омеги должен быть приятный рыбных запах. Если же аромат напоминает запах пропавшей рыбы, это сигнал того, омега — окисленная. От такого препарата пользы ждать не стоит.Специалист отмечает, что даже если вам удалось найти качественную настоящую омегу, это еще не гарантия того, что она хорошо усвоиться и окажет благотворное влияние на ваш организм. Очень важно привести в порядок питание.Ведь омега неспроста называется бадом — биоактивная добавка. Ключевое слово — добавка к питанию. Поэтому сначала разбираемся со своими пищевыми привычками, вычеркиваем вредные, а уже потом добавляем в рацион омегу. Иначе ожидаемого эффекта не случится.