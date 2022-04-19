Риск рака: канцерогенный формальдегид содержится в предметах домашнего обихода

«Краткосрочные последствия его воздействия на здоровье – это слезотечение; жжение в глазах, носу, горле; кашель, свистящее дыхание; тошнота, раздражение кожи», - предупреждают медики.

Некоторые канцерогены могут присутствовать в чистящих средствах, которые люди используют в своих домах, – об этом сообщили специалисты из Cancer Factfinder, занимающиеся изучением рисков рака в домашних условиях. По их данным, во многих предметах домашнего обихода может содержаться формальдегид, являющийся канцерогенным для человеческого организма. Эксперты отмечают, что это «известный человеческий канцероген» – проникая в организм, он увеличивает риск заболевания раком.Формальдегид в своем естественном состоянии – это газ, но также он может растворяться в жидкостях. В тело человека он может попасть при вдыхании испарений или абсорбции жидкостей, содержащих его, через кожу. В быту, например, мы можем вдыхать пары чистящих средств.Кроме того, организм может подвергаться воздействию формальдегида при контакте с выхлопными газами автомобилей, сигаретным дымом, газовыми плитами, дровяными печами, керосиновыми обогревателями, изделиями из прессованной древесины. Таким образом, канцерогенный формальдегид могут содержать многие предметы домашнего обихода, и во многих квартирах по мнению специалистов его уровень превышен. В частности, выделять его могут окна, потолки, сделанные из ПВХ. Помимо них, выделять его могут обои, напольные покрытия, мебель из фанеры и ДСП, игрушки, техника, посуда.С учетом этого специалисты рекомендуют как можно чаще проветривать свое жилье или использовать очистители воздуха, а также поддерживать жилплощадь в чистоте, регулярно проводить влажную уборку.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими бывают наследственные виды рака