Онкология: формальдегид связан с раком - содержится во «многих продуктах по уходу за волосами»

«Многие средства по уходу за волосами, такие как шампуни и несмываемые кондиционеры, содержат формальдегид или другие его разновидности, такие как формалин и метиленгликоль», — предупреждает Cancer FactFinder. «Когда эти продукты нагреваются, формальдегид выделяется в воздух в виде газа. Это может произойти при сушке феном, выпрямлении или завивке волос».

Рак может быть трудно остановить, когда он развивается, часто распространяется со скоростью, которая подрывает эффективность лечения. Вот почему профилактика лучше, чем лечение. К сожалению, не существует проверенного способа предотвратить рак, но все больше доказательств показывает, что вы можете изменить свой риск.Менее известным, но вездесущим фактором риска является воздействие формальдегида. Формальдегид представляет собой бесцветный газ с резким запахом, который представляет опасность для здоровья при вдыхании.По даннымкогда в воздухе содержится больше формальдегида, чем 0,1 части на миллион (промилле), у некоторых людей могут возникнуть плохие последствия, такие как слезотечение, жжение в глазах, носу и горле, кашель, свистящее дыхание, тошнота и раздражение кожи. Чем больше (и дольше) воздействие формальдегида, тем выше риск для здоровья.Например, если салон не проветривается должным образом, как специалисты салона, так и его клиенты подвергаются риску вдыхания выделяющегося формальдегида, предупреждает FDA.Формальдегид может не быть указан в ингредиентах продукта, но есть два связанных с формальдегидом ингредиента, которые могут вызывать аналогичные эффекты: формалин и метиленгликоль.Ранее Медикфорум писал о том, почему чистить сосудыбесполезно.