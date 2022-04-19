Рак кишечника: врач называет 5 сигналов в виде изменений привычной работы организма

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посещение туалета

Доктор Амир Кхан рекомендует всегда обращать внимание на пять изменений, касающихся привычных функций организма, поскольку они могут сигнализировать о такой опасной болезни как рак кишечника.

Рак кишечника, как и все формы рака, необходимо выявлять на ранней стадии, только так можно повысить шансы на выживание. Это означает, что нужно быть внимательным к предупреждающим знакам и реагировать на них, если они появляются. По словам доктора Амира, изменение нормальных функций организма в некоторых случаях может означать наличие серьезного заболевания. Эксперт настоятельно рекомендует обратиться к терапевту,   обнаружив у себя какой-либо из следующих симптомов.
  • Кровь в области заднего прохода, в стуле или на туалетной бумаге.
  • Явные изменения в том, как стал функционировать и опорожняться кишечник.
  • Потеря веса, которую невозможно объяснить какими-то внешними причинами.
  • Крайняя усталость.
  • Напряжение, уплотнение или боль в животе.
Доктор Амир Кхан подчеркнул, что медлить с обращением к врачу не следует, если какие-то из перечисленных изменений наблюдаются у человека в течение трех или более недель, или если симптомы исчезают на время, а затем снова возвращаются.

Специалист напомнил, что точная причина рака кишечника остается неизвестной, однако исследования показывают, что некоторые факторы могут повысить вероятность его развития. В частности, риск рака кишечника увеличивает употребление большого количества красного и обработанного мяса. Людям, потребляющим более 90 граммов красного и переработанного мяса в день, рекомендуется в связи с этим снизить его до 70 граммов или меньше.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими симптомами может проявляться такое опасное заболевание как рассеянный склероз.
Амир Кхан (Amir Khan)
Амир Кхан (Amir Khan)
Здоровье
врач NHS, Национальной службы здравоохранения Великобритании
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