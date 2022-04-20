От чего возникает короткая одышка при подъёме
К доктору Мартину Скарру обратился 90-летний пациент, который сохранил отличную спортивную форму. Он трижды в неделю ходит в спортзал и имеет неплохие показатели давления и пульса, но если сидит на месте какое-то продолжительное время, то при подъёме сталкивается с необъяснимой короткой одышкой.
Вам почти совершенно точно не о чем волноваться, это так называемая одышка от усилия, которая возникает при физической нагрузке. Когда мы из неподвижного состояния переходим к подвижному, то срабатывает так называемый барорецепторный рефлекс. В сонных артериях на шее расположены крошечные барорецепторы, которые посылают в мозг сигнал о происходящих движениях. Основным мышцам тела требуется больше крови для эффективной работы.
Когда вы встаёте, то скапливающаяся в нижней части тела кровь устремляется к сердцу, и в молодом возрасте барорецепторный рефлекс автоматически настраивает пропускную способность сердца или сердечный выброс, чтобы приток крови к мышцам и лёгким сохранялся неизменным. Но с возрастом данный рефлекс притупляется.
А в зрелые годы данная адаптация занимает несколько больше времени, так что и появляется кратковременная нехватка притока крови к сердцу и лёгким, которая вызывает одышку. По мере продолжения движений кровь поступает от ног к сердцу и выброс восстанавливается, из-за чего одышка исчезает. Так что это короткая по времени проблема не является признаком какого-либо расстройства. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Мартин Скарр
Здоровье
штатный врач-консультант изданий Mail on Sunday и Mailonline
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