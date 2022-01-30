Признаки больного сердца: что важно уметь замечать
На какие признаки самых распространенных проблем с сердцем советуют обращать внимание врачи.
Нерегулярное сердцебиение. Люди могут отчетливо чувствовать, когда их сердце бьется нерегулярно. Если оно просто сбивается с ритма и делает несколько лишних ударов (это экстрасистолы), то волноваться не стоит. Однако если экстрасистолы возникают чаще в течение дня, повторяются после каждого физического напряжения или длятся дольше 30 секунд, нужно обязательно обратиться к врачу, чтобы он уточнить, не скрывается ли за этим заболевание сердечно-сосудистой системы.
Когда нужно немедленно обращаться за медпомощью:
- сердцебиение сопровождается головокружением, нарушением сознания, болью в груди, одышкой.
Быстро возникающая одышка. Врачи констатируют: любой, кто начинает сильно задыхаться уже после нескольких шагов при подъеме по лестнице, должен подумать о том, чтобы проверить состояние сердца. Трудности с дыханием, возникающие при малейшей физической нагрузке, могут быть предвестником серьезного заболевания – в частности, тяжелой сердечной недостаточности, из-за которой миокард перестает нормально сокращаться.
Усталость после инфекционного заболевания. Если, перенеся грипп, серьезную простуду или коронавирус, вы ощущаете усталость, не проходящую долгое время, нужно поговорить с врачом о том, нет ли у вас воспаления сердечной мышцы (миокардита) – оно может быть причиной постоянной слабости, ощущения истощенности. По словам медиков, риск воспаления сердечной мышцы особенно высок, если человек не выздоровел после вирусной инфекции должным образом. Также в этом случае могут наблюдаться отек ног, чувство давления в груди, нерегулярный пульс или одышка.
Боль в груди. Ощущение тесноты, давящей или жгучей боли в верхней части тела может вызываться стенокардией, означающей, что сердце не получает нужного количества богатой кислородом крови. Подобное нарушение является следствием плохой проводимости сосудов и артерий – как правило, из-за холестериновых отложений на их стенках.
Стабильная стенокардия. Боль в груди возникает после физического или умственного напряжения, холодной или тяжелой пищи, но проходит после нескольких минут отдыха или приема лекарств.
Нестабильная стенокардия. Боль в груди возникает в состоянии покоя.
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