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С проявлением коронавируса схож сердечный приступ: как их различить?

одышка

Сердечный приступ проявляется схожим с коронавирусом симптомом – одышкой. Как же различить эти патологии?

Как сообщает MedikForum.ru, состояние сердечного приступа требует неотложной медицинской помощи, в то время как заражение коронавирусом подразумевает самоизоляцию, при которой посещать медучреждения не настоятельно не рекомендуется.

Но вызываемый коронавирусом COVID-19 и сердечный приступ имеют схожий признак в виде одышки. Как в таком случае отличить одно нарушение от другого?

По данным Британского фонда сердца (BHF), во время сердечного приступа наряду с одышкой люди могут испытывать боль в груди или дискомфорт, который внезапно возникает и не проходит. Это ощущение можно описать как сдавливание или тяжесть в груди. У некоторых оно может распространиться на руки, шею, челюсть, спину, живот. Иногда возникают чувство тошноты, головокружение, потливость, одышка.

При заболевании COVID-19 одышка может сопровождаться лихорадкой с температурой 38 градусов и выше. Также возникает непрерывный кашель.

В обоих случаях одышка – это повод связаться с врачами по телефону. Но в ситуации сердечного приступа до прибытия скорой помощи человеку следует сесть в кресло, принять аспирин и сохранять спокойствие.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что ибупрофен и другие болеутолящющие могут вызывать сердечный приступ.
Теги : симптомы, коронавирус
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Специалист НИИ гриппа назвал примерный срок окончания эпидемии коронавируса в России
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С проявлением коронавируса схож сердечный приступ: как их различить?