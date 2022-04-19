Очень многие болезни можно диагностировать по голосу
Голос даёт ценную информацию о здоровье человека и о проблемах с ним. Учёные утверждают, что уже сегодня по голосу можно диагностировать целый ряд расстройств от болезней сердца и до паркинсонизма.
Голос бывает слишком громким и слишком тихим, хриплым, свистящим, а также имеющим целый ряд других оттенков. По некоторым из них можно составить предположение о состоянии здоровья человека. Так кардиологи из Клиники Майо изучили более 100 пациентов и установили, что работающая на основе искусственного интеллекта компьютерная программа может аккуратно предсказывать болезни коронарных артерий за счёт анализа трёх 30-секундных записей голоса человека.
В компьютер загрузили 10 000 образцов голосов пациентов с болезнью коронарных артерий. На основе этой базы данных программа научилась распознавать тех, кто входит в группу риска. Программа улавливала изменение частоты и высоты тона, громкости и построения фраз, причём все эти оттенки были настолько тонкими, что человеческому уху их не уловить. В исследовании приняли участие 108 пациентов, и в течение следующих двух лет почти 60% тех, кто был включён в группу высокого риска, оказались госпитализированы с болями в груди или с инфарктами. В группе с низким риском таковых было 30%.
В Нидерландах учёные таким же образом выявляют ранние признаки старческого слабоумия. Пожилые люди записывают свои голоса на смартфоны и отправляют для анализа с помощью компьютерного алгоритма, который реагирует не только на высоту звука и ясность, но и на построение фраз. К примеру, на использование только простых глаголов, на ошибки в произношении, что тоже может свидетельствовать о признаках надвигающегося старческого слабоумия.
Наконец, в Италии исследователи применяют голосовые алгоритмы для выявления болезни Паркинсона, которая вызывает гипокинетическую дизартрию, то есть более мягкую, монотонную речь без всякой артикуляции. В их исследовании с участием свыше 200 пожилых людей компьютерный алгоритм обнаруживал болезнь даже у тех, кто ещё не демонстрировал никаких классических симптомов паркинсонизма. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Клиника Майо
Здоровье
некоммерческая организация, один из крупнейших частных медицинских и исследовательских центров мира
Оставить комментарий