Риск болезней сердца можно распознать по голосу
Используемый в компьютерных технологиях искусственный интеллект позволяет определять вероятность развития сердечно-сосудистых болезней просто на основе голоса пациента. Причём точность этих прогнозов оказалась очень высокой.
Врачам скоро потребуется всего лишь включать компьютерный анализатор голоса для того, чтобы при разговоре с пациентом на любую тему уже можно было выявить риск инфаркта или инсульта. Компьютерный алгоритм в ходе исследования смог распознать пациентов с максимальным риском болезней сердца по голосу. Мельчайшие изменения в частоте, тоне или интонациях человеческой речи, которые невозможно уловить обычным людям, содержат в себе секреты здоровья сердца, как считают исследователи из Клиники Майо.
При этом наука точно не знает, почему голос отражает здоровье сердечно-сосудистой системы. Но есть предположение о том, что он связан с тем, как нервная система регулирует подсознательные функции организма вроде голоса, давления и сердцебиения. Исследователи обнаружили, что получившие максимальный балл по шкале искусственного интеллекта, оценивающей голос, более чем в два с половиной раза чаще сталкивались с осложнениями сердечно-сосудистой системы вроде инфарктов.
Есть надежда, что эта техника в один прекрасный день станет простым и доступным для большинства врачей инструментом выявления риска болезней сердца. Причём данный анализатор чисто теоретически можно выпускать и в виде приложений для смартфонов, так что люди могли бы проводить эту диагностику прямо на дому. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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