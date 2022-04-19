Терапевт Арсеньев назвал неспецифические внешние симптомы больной печени

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печень

Как следует из пояснений терапевта Антона Арсеньева, неспецифическим симптомом больной печени является ухудшение состояния кожи, появление на ней сосудистых звездочек.

В своем интервью медик уточнил, что специфическим симптомом имеющейся у человека болезни печени является желтуха – вызванное повышенным уровнем билирубина пожелтение кожи, глазных склер, белков. Говоря о неспецифических внешних симптомах больной печени, Арсеньев посоветовал обращать внимание на ухудшившееся здоровье кожи.

«Появление так называемых телеангиоэктазий (сосудистых звездочек) на шее, лице, грудной клетки, передней брюшной стенке», - назвал терапевт один из таких признаков.

Кроме того, добавил Арсеньев, у человека в больной печенью кожа может становится слишком сухой, шелушиться (причем эти негативные изменения могут затрагивать и ладони).

Предупредил терапевт и о таком, возможном в случае патологии печени сочетании симптомов.
  • Увеличенный живот из-за накопления жидкости.
  • Слабость, быстро возникающая утомляемость.
  • Снижение мозговой активности.
Арсеньев подчеркнул, что

«подобное сочетание симптомов – это серьезный повод обратиться к врачу».

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты могут особенно серьезно вредить печени.
Антон Арсеньев
Антон Арсеньев
Здоровье
врач-терапевт
Теги : болезни печени, симптомы заболевания, Антон Арсеньев