Терапевт Арсеньев назвал неспецифические внешние симптомы больной печени

«Появление так называемых телеангиоэктазий (сосудистых звездочек) на шее, лице, грудной клетки, передней брюшной стенке», - назвал терапевт один из таких признаков.

Увеличенный живот из-за накопления жидкости.

Слабость, быстро возникающая утомляемость.

Снижение мозговой активности.

«подобное сочетание симптомов – это серьезный повод обратиться к врачу».