Терапевт Арсеньев назвал неспецифические внешние симптомы больной печени
Как следует из пояснений терапевта Антона Арсеньева, неспецифическим симптомом больной печени является ухудшение состояния кожи, появление на ней сосудистых звездочек.
В своем интервью медик уточнил, что специфическим симптомом имеющейся у человека болезни печени является желтуха – вызванное повышенным уровнем билирубина пожелтение кожи, глазных склер, белков. Говоря о неспецифических внешних симптомах больной печени, Арсеньев посоветовал обращать внимание на ухудшившееся здоровье кожи.
«Появление так называемых телеангиоэктазий (сосудистых звездочек) на шее, лице, грудной клетки, передней брюшной стенке», - назвал терапевт один из таких признаков.
Кроме того, добавил Арсеньев, у человека в больной печенью кожа может становится слишком сухой, шелушиться (причем эти негативные изменения могут затрагивать и ладони).
Предупредил терапевт и о таком, возможном в случае патологии печени сочетании симптомов.
- Увеличенный живот из-за накопления жидкости.
- Слабость, быстро возникающая утомляемость.
- Снижение мозговой активности.
«подобное сочетание симптомов – это серьезный повод обратиться к врачу».
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты могут особенно серьезно вредить печени.
Антон Арсеньев
Здоровье
врач-терапевт
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