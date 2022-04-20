Люди с распространенным расстройством сна чаще рискуют за рулем

«Процент пожилых людей с легким апноэ во сне составляет от 30 % до 50 %, но если у таких взрослых нет дневной сонливости или других признаков нарушения, они могут не обратиться за медицинской помощью», — рассказывает доктор медицинских наук, соавтор исследования Брендан Люси, адъюнкт-профессор неврологии и директор Центра медицины сна Вашингтонского университета.

Люди с апноэ во сне чувствуют себя уставшими с утра, независимо от того, сколько часов они на самом деле спят. При этом состоянии дыхание останавливается и возобновляется несколько раз в течение ночи. Хотя такие остановки дыхания часто не пробуждают людей, они не дают им погрузиться в глубокий сон, наличие которого важно для отдохнувшего состояния.Новое исследование показывает, что такая хроническая усталость опасна не только для здоровья, но и для безопасности на дорогах. По данным исследования, проведенного учеными из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе, на каждые восемь дополнительных прерываний дыхания в час вероятность рискованного вождения, например, превышения скорости, резкого торможения или ускорения, увеличивается на 27 %.Пожилые люди более склонны к развитию апноэ во сне. Кроме того, они чаще получают серьезные травмы или погибают в автокатастрофе. Результаты, доступные в журнале Sleep, предполагают, что скрининг пожилых людей на апноэ во сне и, при необходимости лечение, могут помочь им продолжать безопасно управлять автомобилем.Ранее специалисты объяснили, какое косметическое средство является абсолютно бессмысленным