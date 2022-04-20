Психиатры могут помочь пациентам после коронавируса
Перенесшие коронавирус пациенты в случае обострения проблем психического здоровья не должны стесняться обращаться за профессиональной помощью. Об этом заявил известный столичный психиатр Георгий Костюк.
Костюк отметил, что существуют различные уровни поддержки пациентов, столкнувшихся с нарушениями психики. На первом этапе они могут попытаться справиться самостоятельно, это помогает при не слишком тяжелых ситуациях. Преодолеть плохое настроение помогут различные виды физической активности, включая пешие прогулки, регулирование режима дня, правильное питание и достаточное количество отдыха. Важно не перегружать себя негативной информацией, хотя в нынешних условиях сделать это сложно.
Также не рекомендуется налегать на алкогольные напитки и кофе. Вторым уровнем поддержки является помощь со стороны родных, близких и друзей. Их психологическая поддержка, возможность проводить время в компании, гулять, посещать те или иные мероприятия, ездить на пикники - всё это крайне важно для стабилизации психики. В большинстве случаев это оказывает целебное воздействие.
Но если и это не помогает вырваться из депрессивных симптомов, то человеку необходимо обратиться за профессиональной помощью. К слову, в такой ситуации она нужна и тем, кто не переносил коронавирусную инфекцию, но всё равно страдает от расстройств психики. Психотерапевты и психиатры окажут эту помощь, как за счёт средств психотерапии, так и, в самых тяжёлых случаях, с помощью фармакологических вмешательств. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Георгий Костюк
Здоровье
главный внештатный специалист психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк
Оставить комментарий