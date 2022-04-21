Валерьянка после ковида - только по рекомендации врача
Приём успокаивающих средств вроде валерьянки или витаминов после перенесённого коронавируса возможен. Однако делать это можно лишь с разрешения врача, как рассказал психиатр Георгий Костюк.
Самостоятельное назначение лекарственных средств недопустимо, с какими бы расстройствами не сталкивался человек. Особенно это касается нарушений психики, в которых должен разбираться квалифицированный специалист. Только оценив состояние пациента, он может установить, чем именно вызываются проблемы, и как их можно решать. Далеко не всегда для решения проблем с психикой требуются какие-либо фармацевтические препараты.
Георгий Костюк подчеркнул, что для нервной системы полезны витамины группы B, которые положительно влияют на мозг. Но это не значит, что их нужно принимать всем пациентам, которые перенесли коронавирус. Опять-таки, лучше делать это после консультаций со специалистом, поскольку даже у безрецептурных витаминных добавок, которые можно приобрести во всех аптеках, имеются те или иные противопоказания. К своему здоровью следует относиться с большим вниманием, и тогда организм позволит нам наслаждаться периодом без болезней более продолжительный срок.
Костюк также отметил, что иногда проблемы с психикой после коронавирусной инфекции могут возникнуть даже через несколько месяцев. К ним относятся рост уровня тревожности, расстройства личности, нарушения ночного отдыха и прогрессирующие проблемы с памятью. Чаще всего все эти нарушения свойственны для людей, которые перенесли ковид в тяжелой форме. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Георгий Костюк
Медицина
главный внештатный специалист психиатр департамента здравоохранения Москвы
Оставить комментарий