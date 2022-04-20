«Включая панические атаки»: врач назвал неврологические последствия ковида
Психиатр Георгий Костюк констатирует, что неврологические нарушения, возникающие как последствия ковида, возможны у людей практически любого возраста.
«Серьезность проявления постковидных симптомов напрямую зависит от того, в каком состоянии физического и психического здоровья человек заболел ковидом, и насколько тяжело протекала инфекция», - заявил в интервью врач психиатр.
В частности, Георгий Костюк прокомментировал те неврологические последствия коронавирусной инфекции, которые наблюдают медики у своих пациентов. Эксперт перечислил следующие нарушения.
- Ослабление умственных способностей.
- Нарушения сна.
- Приступы тревоги вплоть до появления панических атак.
- Исчезновение мотивации, депрессия.
- Снижение концентрации, работоспособности.
Также психиатр добавил, что неблагополучные неврологические симптомы могут появляться даже после ковида, перенесенного в легкой форме.Что касается тяжелых случаев инфекции, у заболевших людей могут возникать такие же симптомы, как при «белой горячке».
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что последствием перенесенного ковида может стать развитие «слоновой болезни».
Георгий Костюк
Здоровье
главный внештатный специалист, психиатр департамента здравоохранения Москвы
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