«Включая панические атаки»: врач назвал неврологические последствия ковида

«Серьезность проявления постковидных симптомов напрямую зависит от того, в каком состоянии физического и психического здоровья человек заболел ковидом, и насколько тяжело протекала инфекция», - заявил в интервью врач психиатр.

Ослабление умственных способностей.

Нарушения сна.

Приступы тревоги вплоть до появления панических атак.

Исчезновение мотивации, депрессия.

Снижение концентрации, работоспособности.