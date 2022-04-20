Почему у меня в глазах "грязь"? Симптомы и причины
Ваши глаза являются важной частью вашего здоровья. Большинство людей полагаются на свои глаза, чтобы видеть и понимать окружающий мир. Иногда при пробуждении или в течение дня в глазах может появиться ощущение, будто в них есть грязь. Это может быть вызвано рядом причин.
Заблокированный слезный канал
У вас есть слезная железа над каждым глазным яблоком.
«Они производят жидкость, которой вытираются ваши глаза, когда вы моргаете. Он стекает в протоки в уголке глаза, ближайшем к носу. Если слезный проток заблокирован, этой жидкости некуда деваться. Проток может заразиться и вызвать выделения».
Синдром выдавливания слизи
Когда нити слизи постоянно образуются, и человек продолжает удалять их из глаза, это известно как синдром выдавливание слизи. Название относится к тому, как человек «вылавливает» эти нити из глаз.
«Основным симптомом синдрома выдавливания слизи является частое удаление нитей слизи с поверхности глаза», — говорится в сообщении Клиники Майо.
Язва роговицы
Язва роговицы — это открытая рана на роговице. Инфекция является основной причиной. Клиника Кливленда также пояснила:
«Симптомы включают красный, водянистый и налитый кровью глаз; сильная боль в глазах и гной или другие выделения из глаз. Язва роговицы может привести к потере зрения и слепоте».
Когда это серьезно?
Симптомы, которые могут сопровождать грязь в глазах, предупреждающие о том, что вам может потребоваться обратиться к врачу, включают:
- Опухшие веки
- Слизь, гной или чрезмерное слезотечение из глаза
- Желтые или зеленые выделения из глаза
- Выделения возвращаются после того, как их вытерли
- Сухие выделения на ресницах и веках
- Ресницы сильно слипаются после сна.
- Белки глаз красные или розовые
- Чувствительность к свету
Клиника Мэйо (Mayo Clinic)
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