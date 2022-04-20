Почему у меня в глазах "грязь"? Симптомы и причины

Заблокированный слезный канал

«Они производят жидкость, которой вытираются ваши глаза, когда вы моргаете. Он стекает в протоки в уголке глаза, ближайшем к носу. Если слезный проток заблокирован, этой жидкости некуда деваться. Проток может заразиться и вызвать выделения».

Синдром выдавливания слизи

«Основным симптомом синдрома выдавливания слизи является частое удаление нитей слизи с поверхности глаза», — говорится в сообщении Клиники Майо.

Язва роговицы

«Симптомы включают красный, водянистый и налитый кровью глаз; сильная боль в глазах и гной или другие выделения из глаз. Язва роговицы может привести к потере зрения и слепоте».

Когда это серьезно?

Опухшие веки

Слизь, гной или чрезмерное слезотечение из глаза

Желтые или зеленые выделения из глаза

Выделения возвращаются после того, как их вытерли

Сухие выделения на ресницах и веках

Ресницы сильно слипаются после сна.

Белки глаз красные или розовые

Чувствительность к свету