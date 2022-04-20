Почему у меня в глазах "грязь"? Симптомы и причины

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Почему у меня в глазах "грязь"? Симптомы и причины

Ваши глаза являются важной частью вашего здоровья. Большинство людей полагаются на свои глаза, чтобы видеть и понимать окружающий мир. Иногда при пробуждении или в течение дня в глазах может появиться ощущение, будто в них есть грязь. Это может быть вызвано рядом причин.

Заблокированный слезный канал


У вас есть слезная железа над каждым глазным яблоком.
«Они производят жидкость, которой вытираются ваши глаза, когда вы моргаете. Он стекает в протоки в уголке глаза, ближайшем к носу. Если слезный проток заблокирован, этой жидкости некуда деваться. Проток может заразиться и вызвать выделения».

Синдром выдавливания слизи


Когда нити слизи постоянно образуются, и человек продолжает удалять их из глаза, это известно как синдром выдавливание слизи. Название относится к тому, как человек «вылавливает» эти нити из глаз.
«Основным симптомом синдрома выдавливания слизи является частое удаление нитей слизи с поверхности глаза», — говорится в сообщении Клиники Майо.

Язва роговицы


Язва роговицы — это открытая рана на роговице. Инфекция является основной причиной. Клиника Кливленда также пояснила:
«Симптомы включают красный, водянистый и налитый кровью глаз; сильная боль в глазах и гной или другие выделения из глаз. Язва роговицы может привести к потере зрения и слепоте».

Когда это серьезно?


Симптомы, которые могут сопровождать грязь в глазах, предупреждающие о том, что вам может потребоваться обратиться к врачу, включают:
  • Опухшие веки
  • Слизь, гной или чрезмерное слезотечение из глаза
  • Желтые или зеленые выделения из глаза
  • Выделения возвращаются после того, как их вытерли
  • Сухие выделения на ресницах и веках
  • Ресницы сильно слипаются после сна.
  • Белки глаз красные или розовые
  • Чувствительность к свету
Ранее Медикфорум писал о симптомах высокого холестерина.

Клиника Мэйо (Mayo Clinic)

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