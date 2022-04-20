Белые волосатые пятна во рту сигнализируют о необычной половой инфекции (ИППП)
Необычные симптомы во рту не всегда являются результатом плохой гигиены. Часто эти своеобразные, а иногда и тревожные симптомы могут предупреждать вас о ЗППП или ИППП.
Оральные симптомы, которые могут указывать на ЗППП, включают:
- Язвы во рту, которые могут быть безболезненными
- Поражения, похожие на герпес и лихорадочные волдыри вокруг рта
- Боль в горле и затрудненное глотание
- Покраснение с белыми пятнами, напоминающими острый фарингит
- Опухшие миндалины и/или лимфатические узлы
«Это вызывает белые пятна на вашем языке. Иногда пятна появляются в других частях рта. Пятна могут выглядеть волосатыми», — сказал John Hopkins Medicine. «Заболевание чаще всего встречается у людей со слабой иммунной системой. «ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) часто вызывает это состояние».
Белые пятна являются основным симптомом волосатой лейкоплакии полости рта.
Признаки:
- Белый и «гофрированный» или складчатый на вид
- Волосатые, похожие на волосы наросты возникают из складок на пятнах
- Постоянные, вы не можете удалить пятна зубной щеткой или другим средством для ухода за полостью рта
Другие распространенные оральные ЗППП включают:
- Гонорея
- Оральный герпес
- Сифилис
- Вирус Эпштейна-Барра (ВЭБ)
- Цитомегаловирус (ЦМВ)
- Гепатит
Правильное ношение презерватива или другого барьерного метода каждый раз — единственный способ снизить риск и предотвратить передачу инфекции. Вы должны регулярно проходить тестирование, если вы ведете половую жизнь. Чем раньше вы узнаете свой статус, тем раньше вы сможете начать лечение.
Ранее Медикфорум писал о симптомах высокого холестерина.
John Hopkins Medicine
Здоровье
Сеть частных клиник в США. Считается одной из лучших больниц и медицинских исследовательских учреждений в мире.
Оставить комментарий