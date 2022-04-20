Белые волосатые пятна во рту сигнализируют о необычной половой инфекции (ИППП)

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Белые волосатые пятна во рту сигнализируют о необычной половой инфекции (ИППП)

Необычные симптомы во рту не всегда являются результатом плохой гигиены. Часто эти своеобразные, а иногда и тревожные симптомы могут предупреждать вас о ЗППП или ИППП.

Оральные симптомы, которые могут указывать на ЗППП, включают:
  • Язвы во рту, которые могут быть безболезненными
  • Поражения, похожие на герпес и лихорадочные волдыри вокруг рта
  • Боль в горле и затрудненное глотание
  • Покраснение с белыми пятнами, напоминающими острый фарингит
  • Опухшие миндалины и/или лимфатические узлы
Волосатая лейкоплакия полости рта — это состояние, вызванное вирусом Эпштейна-Барра (ВЭБ).
«Это вызывает белые пятна на вашем языке. Иногда пятна появляются в других частях рта. Пятна могут выглядеть волосатыми», — сказал John Hopkins Medicine. «Заболевание чаще всего встречается у людей со слабой иммунной системой. «ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) часто вызывает это состояние».

Белые пятна являются основным симптомом волосатой лейкоплакии полости рта.

Признаки:

  • Белый и «гофрированный» или складчатый на вид
  • Волосатые, похожие на волосы наросты возникают из складок на пятнах
  • Постоянные, вы не можете удалить пятна зубной щеткой или другим средством для ухода за полостью рта

Другие распространенные оральные ЗППП включают:
  • Гонорея
  • Оральный герпес
  • Сифилис
  • Вирус Эпштейна-Барра (ВЭБ)
  • Цитомегаловирус (ЦМВ)
  • Гепатит
Хотя ИППП или ЗППП чаще всего передаются половым путем, все же возможно заразиться ими во время орального секса.

Правильное ношение презерватива или другого барьерного метода каждый раз — единственный способ снизить риск и предотвратить передачу инфекции. Вы должны регулярно проходить тестирование, если вы ведете половую жизнь. Чем раньше вы узнаете свой статус, тем раньше вы сможете начать лечение.

Ранее Медикфорум писал о симптомах высокого холестерина.

John Hopkins Medicine

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Теги : ИППП, полость рта, инфекции