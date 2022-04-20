Белые волосатые пятна во рту сигнализируют о необычной половой инфекции (ИППП)

Язвы во рту, которые могут быть безболезненными

Поражения, похожие на герпес и лихорадочные волдыри вокруг рта

Боль в горле и затрудненное глотание

Покраснение с белыми пятнами, напоминающими острый фарингит

Опухшие миндалины и/или лимфатические узлы

«Это вызывает белые пятна на вашем языке. Иногда пятна появляются в других частях рта. Пятна могут выглядеть волосатыми», — сказал John Hopkins Medicine. «Заболевание чаще всего встречается у людей со слабой иммунной системой. «ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) часто вызывает это состояние».

Белый и «гофрированный» или складчатый на вид

Волосатые, похожие на волосы наросты возникают из складок на пятнах

Постоянные, вы не можете удалить пятна зубной щеткой или другим средством для ухода за полостью рта

Гонорея

Оральный герпес

Сифилис

Вирус Эпштейна-Барра (ВЭБ)

Цитомегаловирус (ЦМВ)

Гепатит