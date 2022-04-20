Стоматолог рассказала, как правильно выбрать зубную щетку

«Самое важное, на что нужно обратить внимание при покупке зубной щетки, — это ее жесткость/мягкость и плотность набивки щетинок. Если щетка слишком мягкая, а ее щетинки при надавливании разваливаются в стороны и не держат форму, такая щетка не вычистит зубы качественно», — говорит специалист.

На что вы ориентируетесь при выборе зубной щетки? На стоимость, удобство ручки, цвет… Правильного ответа в этом списке нет. А ведь именно от эффективности и качества зубной щетки во многом зависит здоровье наших зубов.Ежедневная чистка зубов — это самая лучшая и самая действенная профилактика заболеваний полости рта. Если не пренебрегать этой привычкой и чистить зубы регулярно дважды в день, можно предупредить появление многих заболеваний и дальнейших затрат на стоматолога.Даже если щетка разрекламирована и на ней висит высокий ценник, не спешите ее покупать. Возможно, это всего лишь маркетинговые уловки. Обязательно уточните у продавца, сколько щетинок в этой щетке.И пусть этот вопрос не кажется вам странным. Именно от этого зависит, будет ли щетка в полной мере работать на ваши зубы, сможет ли она почистить их качественно.