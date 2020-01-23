Стоматолог Йохен Шмидт рассказывает, почему зубную щетку не следует мыть, а только полоскать
Остатки пищи, зубной камень, зубной налет: зубная щетка связана со всеми этими неприятными вещами во рту каждый день. Однако ее не следует дезинфицировать - ради здоровья зубов.
Зубная щетка не нуждается в дополнительном мытье со специальными средствами каждый день. На самом деле очистка уксусом, дезинфицирующим средством или моющим средством даже контрпродуктивно, предупреждает кельнский стоматолог Йохен Шмидт.
Лучше сохраняйте щетку функциональной как можно дольшеОставьте щетку в покое, потому что при такой ежедневной чистке, щетинки перетираются - и уже не удаляют зубной налет должным образом. Если вы действительно хотите почистить щетку, вы должны положить ее в антибактериальную жидкость для полоскания рта на 15 минут, рассказывает стоматолог.
Но лучше менять его регулярно: новую зубную щетку или новую головку щетки следует использовать не дольше трех месяцев.
Вы также должны тщательно промыть щетку в теплой воде до и после чистки. Когда она не используется, лучше всего хранить щетку вверх дном в кружке для зубной щетки, но не тогда, когда щетинки еще влажные - это идеальная питательная среда для микробов.
В отличие от зубной щетки, кружка для зубной щетки должна время от времени попадать в посудомоечную машину. Потому что там быстро оседают грязь и известковый налет - а вместе с ним и микробы.
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