Электрическая щетка: польза или вред для зубов?

«При покупке электрической щетки родители отдают заботу о детской гигиене на откуп этой щётке, мол, справится сама, ведь она супер навороченная. А многие детки считают, что щётку достаточно просто поддержать во рту, и будет всем счастье. О каком качестве чистки может идти речь?», — объясняет эксперт.

В последнее время электрические зубные щетки обрели большую популярность, но проблем с зубами после их использования меньше не стало. В чем же подвох?Доктор делает акцент на том, что какой бы ни была зубная щетка ребенка, чистить зубы он должен сам, но проверять и дочищать должны родители!Несмотря на веяния моды и популярность современных гаджетов, у обычной традиционной щетки есть масса преимуществ. Пользуясь ей, ребёнок выполняет определенные движения кистью. Они способствуют развитию моторики и даже мозга.Маленький ребенок может качественно почистить зубы только классической щеткой — электрическая для маленькой ротовой полости слишком велика. Кроме того, всегда обращайте внимание на жесткость щетки. Она не должны быть слишком мягкой, но и травмировать десну ребенку тоже не нужно.Если ваш ребенок все-таки выбрал электрическую щетку, купите в придачу и обычную. Просите малыша периодически чередовать щетки.