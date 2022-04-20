Случаи, когда опасно принимать обезболивающее: поясняет врач Фокина

«Многое в этом вопросе зависит от локализации боли. В некоторых случаях медикамент может затруднить диагностику», - пояснила Юлия Фокина.

комментарии терапевта Юлии Фокиной прозвучало пояснение по поводу тех случаев, когда опасно самостоятельно принимать обезболивающее. Медик заметила, что опасными могут быть случаи, когда прием анальгетика смазывает картину симптомов – в результате возникает риск того, что у человека окажется упущенным серьезное нарушение.Фокина уточнила, что навредить подлобным образом может употребление лекарства при боли в животе. Любая необычная, непривычная в своем проявлении боль, как и внезапная, очень сильная – это повод обращаться к врачам, а не пить анальгетик. Терапевт предупредила, что при боли в животе прием препарата может помешать своевременно диагностировать аппендицит, в результате повышается вероятность его опасных осложнений.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, кому врачи не рекомендуют использовать валерьянку