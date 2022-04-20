Случаи, когда опасно принимать обезболивающее: поясняет врач Фокина
В некоторых случаях при возникновении боли лучше не принимать анальгетик, вместо этого нужно обратиться к врачам.
В комментарии терапевта Юлии Фокиной прозвучало пояснение по поводу тех случаев, когда опасно самостоятельно принимать обезболивающее. Медик заметила, что опасными могут быть случаи, когда прием анальгетика смазывает картину симптомов – в результате возникает риск того, что у человека окажется упущенным серьезное нарушение.
«Многое в этом вопросе зависит от локализации боли. В некоторых случаях медикамент может затруднить диагностику», - пояснила Юлия Фокина.
Фокина уточнила, что навредить подлобным образом может употребление лекарства при боли в животе. Любая необычная, непривычная в своем проявлении боль, как и внезапная, очень сильная – это повод обращаться к врачам, а не пить анальгетик. Терапевт предупредила, что при боли в животе прием препарата может помешать своевременно диагностировать аппендицит, в результате повышается вероятность его опасных осложнений.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, кому врачи не рекомендуют использовать валерьянку.
Юлия Фокина
Здоровье
терапевт-кардиолог, консультант медицинского сервиса «Доктор рядом»
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