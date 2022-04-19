Врач Кутушов объяснил, кому не стоит лечить стресс валерьянкой

«пациенту могут посоветовать валерьянку, если у него стабильно высокий уровень переживаний, или он долго находится в стрессовой ситуации».

«Ни в коем случае нельзя пить валерьянку беременным, кормящим грудью, гипертоникам, людям с хроническим энтероколитом – одновременном воспалении тонкой и толстой кишки», - добавил Кутушов.

Выраженная мышечная слабость.

Сонливость.

Падение работоспособности.

Заторможенность.

Запор.