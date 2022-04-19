Врач Кутушов объяснил, кому не стоит лечить стресс валерьянкой
Если у человека имеются проблемы с давлением, от приема валерьянки лучше отказаться, говорит врач Михаил Кутушов.
В своем интервью медик заметил, что
«пациенту могут посоветовать валерьянку, если у него стабильно высокий уровень переживаний, или он долго находится в стрессовой ситуации».
Кутушов пояснил, что далеко не всем можно лечить стресс, используя данное средство – например, в группе риска находятся люди, имеющие почечные камни или страдающие хроническими заболеваниями ЖКТ. Им препарат может ухудшить самочувствие из-за своего спазмолитического, желчегонного действия.
«Ни в коем случае нельзя пить валерьянку беременным, кормящим грудью, гипертоникам, людям с хроническим энтероколитом – одновременном воспалении тонкой и толстой кишки», - добавил Кутушов.
Дополнительно врач сообщил, что валерьянку должны очень осторожно применять люди, которые перенесли сердечный приступ или инсульт.
Медик также посоветовал контролировать количество употребляемого средства, чтобы не пострадать от передозировки. В этом случае может возникать ряд негативных состояний в виде болей в животе, головокружения, тремора и других. Кроме того, следует помнить, что препарат может давать побочные эффекты. Врач перечислил их.
- Выраженная мышечная слабость.
- Сонливость.
- Падение работоспособности.
- Заторможенность.
- Запор.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что неприятное ощущение в животе может быть малоизвестным симптомом инфаркта.
Михаил Кутушов
Здоровье
врач-токсиколог, профессор, член-корр. РАЕН
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