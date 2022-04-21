Невролог объяснил, почему вредно есть перед телевизором

«В коре головного мозга есть пищевой центр, у нас есть корковые зрительные центры. Через глаза мы видим еду. Важно не просто увидеть еду, но и подключить обоняние, вкусовые рецепторы, чтобы создать усиление активации ядра голода в гипоталамусе», — рассказывает доктор.

Как часто вы садитесь за стол пообедать и параллельно включаете телевизор или прокручиваете ленту новостей в телефоне? Для многих это абсолютна норма — есть и делать что-то еще параллельно. Казалось бы, такая экономия времени! Но не тут-то было. На самом деле, такая привычка очень вредит здоровью.Когда мы включаем телевизор и начинаем прием пищи, важно помнить о том, что наш мозг способен с максимальной продуктивностью концентрироваться на одной задаче. То есть мы будем переключаться с процесса пищеварения на переживания от просмотра передачи.Возможно, передача даже заставит нас пережить краткосрочный стресс (сами знаете, что показывают по телевизору), а стресс — это симпатическая нервная система, которая никак не вяжется с перевариванием пищи.Регуляция жевания осуществляется нервной системой, поэтому быстро запускается, но легко тормозится. Старайтесь завтракать, обедать и ужинать осознанно и не спеша. Не превращайте приемы пищи в фон для других параллельных дел.