Врач Соломатина объяснила, почему опасно есть перед телевизором

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По словам врача, иметь привычку есть перед телевизором опасно из-за риска подвергнуться ожирению.

В комментарии врача диетолога Елены Соломатиной прозвучало объяснение по поводу того, почему опасно есть перед телевизором. Медик отметила, что

«привычка есть перед телевизором часто приводит к перееданию и, как следствие, набору лишнего веса».

Врач Соломатина уточнила, что при употреблении пищи сигналы о насыщении формируются в том числе благодаря тому, насколько полную информацию о пище получает мозг. Для этого важны вкусовые, обонятельные характеристики блюд и продуктов.

Когда человек ест, глядя в телевизор, возникающий эффект отвлечения

«перекрывает сигналы от еды».

В результате мозг, больше не сосредоточенный на еде, не воспринимает полностью всю информацию, связанную с усвоением пищи, снижается вкусовая чувствительность и с опозданием формируется ощущение сытости, и человек съедает больше.

«Человек ест машинально и даже не чувствует вкус этой еды, может съесть значительно больше, чем он съел бы, если бы был сосредоточен», - сказала Елена Соломатина в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие изменения в питании могут поспособствовать продлению молодости организма.
Елена Соломатина
Елена Соломатина
ЗОЖ
врач-диетолог
Теги : вредные привычки, опасность для здоровья, Елена Соломатина