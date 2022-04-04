Врач Соломатина объяснила, почему опасно есть перед телевизором
По словам врача, иметь привычку есть перед телевизором опасно из-за риска подвергнуться ожирению.
В комментарии врача диетолога Елены Соломатиной прозвучало объяснение по поводу того, почему опасно есть перед телевизором. Медик отметила, что
«привычка есть перед телевизором часто приводит к перееданию и, как следствие, набору лишнего веса».
Врач Соломатина уточнила, что при употреблении пищи сигналы о насыщении формируются в том числе благодаря тому, насколько полную информацию о пище получает мозг. Для этого важны вкусовые, обонятельные характеристики блюд и продуктов.
Когда человек ест, глядя в телевизор, возникающий эффект отвлечения
«перекрывает сигналы от еды».
В результате мозг, больше не сосредоточенный на еде, не воспринимает полностью всю информацию, связанную с усвоением пищи, снижается вкусовая чувствительность и с опозданием формируется ощущение сытости, и человек съедает больше.
«Человек ест машинально и даже не чувствует вкус этой еды, может съесть значительно больше, чем он съел бы, если бы был сосредоточен», - сказала Елена Соломатина в интервью радиостанции «Говорит Москва».
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие изменения в питании могут поспособствовать продлению молодости организма.
Елена Соломатина
ЗОЖ
врач-диетолог
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