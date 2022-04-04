Врач Соломатина объяснила, почему опасно есть перед телевизором

«привычка есть перед телевизором часто приводит к перееданию и, как следствие, набору лишнего веса».

«перекрывает сигналы от еды».

«Человек ест машинально и даже не чувствует вкус этой еды, может съесть значительно больше, чем он съел бы, если бы был сосредоточен», - сказала Елена Соломатина в интервью радиостанции «Говорит Москва».