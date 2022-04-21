Ученые создали природный пломбировочный материал
На сегодняшний день для лечения кариеса и повреждений эмали стоматологи используют синтетические пломбировочные материалы белого цвета. Природной альтернативы нет. Но новая 3D-модель со стволовыми клетками зубов человека может изменить ситуацию в будущем. Новая разработка была представлена в исследовании под руководством профессора Лёвенского католического университета Хьюго Ванкелекома. Результаты опубликованы в журнале Cellular and Molecular Life Sciences.
О зубах человека известно относительно немного, потому что определенные стволовые клетки зубов трудно вырастить в лаборатории. Вот почему команда ученых разработала исследовательскую 3D-модель со стволовыми клетками из зубного фолликула, мембранной ткани, окружающей непрорезавшиеся человеческие зубы.
«Преимущество этого типа 3D-модели в том, что она достоверно воспроизводит исходные свойства стволовых клеток. Мы можем воссоздать небольшой кусочек нашего тела и использовать его в качестве исследовательской модели, — рассказывает профессор Ванкелеком. —«Используя зубные стволовые клетки, мы можем разработать другие зубные клетки с этой моделью, такие как амелобласты, которые отвечают за формирование эмали».
В рамках исследования новой модели ученым удалось превратить стволовые клетки зубов в амелобласты, которые производят компоненты эмали, что в конечном итоге может привести к формированию биологической эмали. Эту эмаль можно использовать в качестве природного пломбировочного материала. Преимущество заключается в том, что таким образом физиология и функция зубной ткани восстанавливаются естественным образом, чего нельзя сказать о синтетических материалах. Кроме того, будет меньше риск некроза зуба, который может возникнуть на контактной поверхности при использовании синтетических материалов.
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Хьюго Ванкелеком
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Профессор Лёвенского католического университета
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