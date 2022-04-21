Зелень вокруг дома может спасти от инсульта

«Это важно с точки зрения общественного здравоохранения. Зеленые насаждения — это легко поддающийся изменению фактор, который необходимо защищать перед лицом постоянной урбанизации», - отмечает Черувалат.

Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Patient-Centered Research and Reviews, жизнь в районах с большим количеством зеленых насаждений связана с более низким риском инсульта. Элоиза Черувалат, студентка Колледжа Смита, и ее коллеги оценили, являются ли зеленые насаждения в жилых районах независимым фактором риска инсульта.Анализ включал 1 174 пациента с инсультом и 4 696 контрольных пациентов. Зеленые насаждения оценивались с использованием нормализованного разностного индекса растительности (NDVI) для 250-метрового радиуса вокруг места жительства участника. Исследователи наблюдали обратную корреляцию между NDVI и риском инсульта. Так у пациентов живущих в самых зеленых кварталах был ниже риск инсульта, по сравнению с теми, кто жил в менее зеленой среде.По мнению ученых, данное исследование позволяет добавить риск инсульта к списку проблем со здоровьем, на которые влияют зеленые насаждения в жилых кварталах. Данный фактор риска является независимым.Ранее эксперты объяснили, какое косметическое средство имеет нулевой эффект