Врач: неочевидным пусковым механизмом диабета может стать стресс

«У людей, испытывающих хронический стресс, риск возникновения сахарного диабета в несколько раза выше, чем у тех, кто имеет стабильную психику», - рассказал Герман Гандельман.

Освоить несколько дыхательных упражнений.

Заниматься спортом.

Разговаривать с близкими людьми, чаще обниматься.

Употреблять продукты с пробиотиками, например, йогурты – они укрепляют психику, способствуя росту полезных бактерий в кишечнике.