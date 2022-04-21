Врач: неочевидным пусковым механизмом диабета может стать стресс
Кардиолог Герман Гандельман сообщил, что у некоторых людей низкая стрессоустойчивость может оказаться пусковым механизмом развития диабета.
Уязвимая, слабая, нестабильная психика делает людей подверженными физическим болезням, что подтвердил и врач Гандельман. По словам медика, многие недооценивают то, насколько разрушительными для организма могут быть переживания, волнения, беспокойство. Врач заявил, что стресс может стать неочевидным пусковым механизмом сахарного диабета, в частности, диабета 2 типа.
«У людей, испытывающих хронический стресс, риск возникновения сахарного диабета в несколько раза выше, чем у тех, кто имеет стабильную психику», - рассказал Герман Гандельман.
Другой российский врач, Андрей Продеус, перечислил, в свою очередь, те меры, которые помогают лучше справляться с психологическим напряжением, и которые могут быть вполне доступными.
- Освоить несколько дыхательных упражнений.
- Заниматься спортом.
- Разговаривать с близкими людьми, чаще обниматься.
- Употреблять продукты с пробиотиками, например, йогурты – они укрепляют психику, способствуя росту полезных бактерий в кишечнике.
Герман Гандельман
Здоровье
врач-кардиолог и телеведущий, соведущий программы «Жить здорово!»
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