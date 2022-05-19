Что помогает снижать сахар в крови без лекарств: врачи рекомендуют 3 способа

«Сахарный диабет и ожирение – близнецы-братья. Если мы снизим вес до нормальных цифр, есть шанс полной ремиссии сахарного диабета», - заметил Гандельман.

«Ходьба пешком пять раз в неделю по 30 минут позволяет снизит сахар крови на 13 процентов», - сообщила Елена Малышева.

«Съедая до двух граммов этого продукта в день, можно добиться снижения сахара в крови примерно на 6 процентов», - констатировали врачи.