Что помогает снижать сахар в крови без лекарств: врачи рекомендуют 3 способа
Врачи Елена Малышева и Герман Гандельман поделились рекомендациями о том, как можно снизить высокий уровень сахара в крови, не прибегая к лекарствам.
Медики напомнили, что постоянно высокий сахар в крови свойствен диабету, который, в свою очередь, тесно ассоциируется с избытком жира в организме. По словам Германа Гандельмана, похудение является очень эффективным способом изменить состояние организма к лучшему, если диабет уже начался, но не развился до опасных значений.
«Сахарный диабет и ожирение – близнецы-братья. Если мы снизим вес до нормальных цифр, есть шанс полной ремиссии сахарного диабета», - заметил Гандельман.
Доктор Малышева добавила, что избавление от лишнего веса позволяет сократить содержание сахара в крови почти на 17%.
Другой способ, который помогает снижать сахар в крови без лекарств – это умеренная, но регулярная физическая активность. Врачи отметили, что нужный результат дает даже простая ходьба – они рекомендуют ходить пешком как можно чаще, особенно если возможность совершать пешие прогулки в условиях природного ландшафта. Движение способствует тому, что мышцы начинают активнее расходовать глюкозу, это и дает эффект снижения сахара в крови.
«Ходьба пешком пять раз в неделю по 30 минут позволяет снизит сахар крови на 13 процентов», - сообщила Елена Малышева.
Также для нормализации уровня сахара в крови специалисты рекомендуют употреблять корицу.
«Съедая до двух граммов этого продукта в день, можно добиться снижения сахара в крови примерно на 6 процентов», - констатировали врачи.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какой чай особенно эффективно защищает организм от развития сахарного диабета.
Елена Малышева
ЗОЖ
врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, ведущая программ о здоровье
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