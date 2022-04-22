Жировая болезнь печени: высокое давление, ожирение и высокий холестерин увеличивают ваш риск
По данным клиники Майо, НАЖБП становится все более распространенной во всем мире, особенно в западных странах. Организация говорит, что широкий спектр заболеваний и состояний может увеличить риск НАЖБП, включая высокий уровень холестерина и высокое кровяное давление.
В нем говорится, что основным осложнением НАЖБП и НАСГ является цирроз, который представляет собой рубцевание печени на поздних стадиях.
Другие факторы риска включают:
- Метаболический синдром
- Ожирение, особенно когда жир концентрируется в области живота
- Синдром поликистоза яичников
- Апноэ во сне
- Диабет 2 типа
- Недостаточная активность щитовидной железы (гипотиреоз)
- Низкая активность гипофиза (гипопитуитаризм)
- Взрослые люди
- Люди с диабетом
- Люди с жировыми отложениями сосредоточены в области живота
Есть также несколько способов снизить риск развития НАЖБП. Многие из этих факторов окружают образ жизни.
Клиника Майо утверждает, что люди могут снизить риск, выбрав здоровую диету.
«Выберите здоровую растительную диету, богатую фруктами, овощами, цельными зернами и полезными жирами. Если у вас избыточный вес или ожирение, уменьшите количество калорий, которые вы потребляете каждый день, и больше занимайтесь спортом. Если у вас нормальный вес, работайте над его поддержанием, выбирая здоровую диету и занимаясь спортом».
Действительно, в нем говорится, что люди должны заниматься спортом большую часть дней в неделю. Вы должны сначала получить разрешение от своего врача, если вы не занимаетесь спортом регулярно.
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Клиника Мэйо (Mayo Clinic)
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