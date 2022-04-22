Жировая болезнь печени: высокое давление, ожирение и высокий холестерин увеличивают ваш риск

Метаболический синдром

Ожирение, особенно когда жир концентрируется в области живота

Синдром поликистоза яичников

Апноэ во сне

Диабет 2 типа

Недостаточная активность щитовидной железы (гипотиреоз)

Низкая активность гипофиза (гипопитуитаризм)

Взрослые люди

Люди с диабетом

Люди с жировыми отложениями сосредоточены в области живота

«Выберите здоровую растительную диету, богатую фруктами, овощами, цельными зернами и полезными жирами. Если у вас избыточный вес или ожирение, уменьшите количество калорий, которые вы потребляете каждый день, и больше занимайтесь спортом. Если у вас нормальный вес, работайте над его поддержанием, выбирая здоровую диету и занимаясь спортом».