Жировая болезнь печени: ранние признаки — «может привести к серьезным повреждениям, если станет хуже»

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Жировая болезнь печени: ранние признаки — «может привести к серьезным повреждениям, если станет хуже»

British Liver Trust (BLT) сообщает: «Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) — это общий термин для обозначения жировой болезни печени, которая не была вызвана алкоголем». По данным организации, большинство, но не все случаи НАЖБП вызваны избыточным весом и ожирением.

Неалкогольный стеатогепатит (НАСГ) является второй, более серьезной стадией НАЖБП.
Благотворительная организация предупреждает:
«Если оставить НАЖБП в покое, она может ухудшиться. Четвертая стадия НАЖБП называется циррозом, который может привести к опасным для жизни состояниям печени, включая рак печени и печеночную недостаточность».

BLT говорит, что примерно у каждого пятого человека с НАЖБП развивается НАСГ, а у каждого пятого из тех, у кого есть НАСГ, развивается цирроз печени. Это означает, что очень важно поговорить со своим врачом, если вы думаете, что можете быть на любой стадии НАЖБП или у вас есть какие-либо опасения по поводу здоровья вашей печени.

«Многим из этих людей, возможно, даже не был поставлен диагноз НАЖБП. И у большинства из них никогда не возникнет серьезных проблем с печенью».

Благотворительная организация сообщает, что НАЖБП часто не вызывает никаких симптомов, особенно на ранних стадиях.

Если у вас ранняя стадия НАЖБП, вы можете испытать:
  • Усталость
  • Дискомфорт в верхней правой части живота, где находится печень
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British Liver Trust

Здоровье

Благотворительная организация в Соединенном Королевстве, деятельность которой направлена ​​на здоровье печени.

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