Жировая болезнь печени: ранние признаки — «может привести к серьезным повреждениям, если станет хуже»

«Если оставить НАЖБП в покое, она может ухудшиться. Четвертая стадия НАЖБП называется циррозом, который может привести к опасным для жизни состояниям печени, включая рак печени и печеночную недостаточность».

«Многим из этих людей, возможно, даже не был поставлен диагноз НАЖБП. И у большинства из них никогда не возникнет серьезных проблем с печенью».

Усталость

Дискомфорт в верхней правой части живота, где находится печень