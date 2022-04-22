Врачи предупредили о последствиях переизбытка витаминов в организме
Переизбыток витаминов в организме опасен своими последствиями, многие витамины могут накапливаться в теле из-за медленного выведения, предупреждают врачи.
Врачи – терапевт Арон Османович и нутрициолог Елена Мановска – назвали в интервью «Ленте.ру» опасные последствия от переизбытка витаминов в организме и посоветовали не употреблять содержащие их добавки в самодеятельном порядке. В идеале необходимые организму витамины мы должны получать с пищей, но питание многих людей в наши дни не является сбалансированным, так что проблемы с нехваткой тех или иных витаминов имеются у большинства. Тем не менее, врачи подчеркивают: прием витаминов должен назначаться и контролироваться специалистами.
«Для прояснения картины нужно сдать анализы. Важно избегать самолечения».
Медики посоветовали не прибегать к самостоятельному стихийному приему препаратов с витаминами А, D, Е, К. Будучи жирорастворимыми, они достаточно медленно выводятся. Принимая эти витамины необдуманно, человек рискует пострадать от переизбытка, гипервитаминоза.
Последствием такой «витаминной передозировки» может стать развитие болезней.
«Витамин D при передозировке может вызвать мочекаменную болезнь», - привели пример эксперты.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачи советуют людям с гипертонией не отказываться от употребления картофеля.
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